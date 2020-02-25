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Серьезная авария на МКАД: столкнулись 4 автомобиля, один из них перевернулся

25.02.2020 10:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Движение транспорта затруднено на МКАД из-за серьезной аварии, сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Происшествие случилось 25 февраля, около 09.50, на 37-м километре внутреннего кольца МКАД. Как сообщили инспекторы, столкнулись четыре автомобиля, которые двигались в крайней левой полосе полосе от улицы Казимировской в направлении улицы Тимирязева.

Движение в районе аварии серьезно затруднено и организовано по первой полосе. Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

(Будет дополнено.)

 
 
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На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
 
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