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Серьезная авария на МКАД: столкнулись 4 автомобиля, один из них перевернулся
Источник материала: Tut.by
Движение транспорта затруднено на МКАД из-за серьезной аварии,
Происшествие случилось 25 февраля, около 09.50, на 37-м километре внутреннего кольца МКАД. Как сообщили инспекторы, столкнулись четыре автомобиля, которые двигались в крайней левой полосе полосе от улицы Казимировской в направлении улицы Тимирязева.
Движение в районе аварии серьезно затруднено и организовано по первой полосе. Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
(Будет дополнено.)
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На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
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