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Акция «Выбираем студотряд» стартует в Беларуси 5 марта
25.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Акция «Выбираем студотряд» стартует в Беларуси 5 марта, сообщила корреспонденту
«Главная задача нашего проекта — проинформировать молодых людей — студентов вузов, учащихся средних специальных учреждений и старшеклассников о возможности поработать в третьем трудовом семестре в составе студенческих отрядов различных профилей», — рассказала Надежда Шаховская.
Мероприятия республиканской акции будут еженедельно с марта по июнь проводить штабы трудовых дел первичных организаций БРСМ учреждений высшего, среднего специального и профессионально-технического образования, а по июль — территориальные штабы. «Стать участником промоакции может любой желающий. Ее мероприятия будут наполнены различным интерактивом, популяризирующим движение. Однако неизменными останутся встречи ребят с бойцами
Надежда Шаховская отметила, что союз молодежи ставит перед собой цель еще до начала третьего трудового семестра создать базу потенциальных участников студотрядовского движения 2020 года, узнать их предпочтения, пожелания, где и кем они хотят трудиться, поэтому во время промоакции обязательным элементом является анкетирование — подача своеобразной заявки для записи в студотряд. К слову, в этом году ее можно подать как во время мероприятия, так и онлайн.
«Мы предоставляем потенциальным участникам студотрядовского движения возможность подать заявку и через нашу официальную группу «Беларускі студэнцкі атрад» в социальной сети «ВКонтакте». Здесь размещено много информации о работе студенческих отрядов: строительных, педагогических, сельскохозяйственных, сервисных, экологических, медицинских и производственных. Традиционно важной частью молодежного проекта является проведение договорной кампании для организации работы студенческих отрядов и поиска добросовестных работодателей», — сказала командир РШСО.
В числе наиболее знаковых объектов этого года Надежда Шаховская назвала Всебелорусскую молодежную стройку «Город молодости» в Островце, областные и Минскую городскую молодежные стройки. В этом сезоне совместно с ЗАО «Атлант» будет реализован Всебелорусский производственный трудовой проект с участием белорусских и российских студентов. «Уверены, что каждый, кто захочет потрудиться в студенческом отряде, найдет себе работу по душе. А импульсом в развитии движения станет указ №58 об организации деятельности студенческих отрядов», — резюмировала она.
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Акция «Выбираем студотряд» стартует в Беларуси 5 марта, сообщила корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба студенческих отрядов Надежда Шаховская....
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