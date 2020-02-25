Источник материала: Вороновская газета





Акция «Выбираем студотряд» стартует в Беларуси 5 марта, сообщила корреспонденту БЕЛТА командир Республиканского штаба студенческих отрядов Надежда Шаховская.

«Главная задача нашего проекта — проинформировать молодых людей — студентов вузов, учащихся средних специальных учреждений и старшеклассников о возможности поработать в третьем трудовом семестре в составе студенческих отрядов различных профилей», — рассказала Надежда Шаховская.

Мероприятия республиканской акции будут еженедельно с марта по июнь проводить штабы трудовых дел первичных организаций БРСМ учреждений высшего, среднего специального и профессионально-технического образования, а по июль — территориальные штабы. «Стать участником промоакции может любой желающий. Ее мероприятия будут наполнены различным интерактивом, популяризирующим движение. Однако неизменными останутся встречи ребят с бойцами студотрядов , которые поделятся своими впечатлениями и эмоциями от работы в команде, имя которой — студенческий отряд», — подчеркнула командир РШСО.

Надежда Шаховская отметила, что союз молодежи ставит перед собой цель еще до начала третьего трудового семестра создать базу потенциальных участников студотрядовского движения 2020 года, узнать их предпочтения, пожелания, где и кем они хотят трудиться, поэтому во время промоакции обязательным элементом является анкетирование — подача своеобразной заявки для записи в студотряд. К слову, в этом году ее можно подать как во время мероприятия, так и онлайн.

«Мы предоставляем потенциальным участникам студотрядовского движения возможность подать заявку и через нашу официальную группу «Беларускі студэнцкі атрад» в социальной сети «ВКонтакте». Здесь размещено много информации о работе студенческих отрядов: строительных, педагогических, сельскохозяйственных, сервисных, экологических, медицинских и производственных. Традиционно важной частью молодежного проекта является проведение договорной кампании для организации работы студенческих отрядов и поиска добросовестных работодателей», — сказала командир РШСО.

В числе наиболее знаковых объектов этого года Надежда Шаховская назвала Всебелорусскую молодежную стройку «Город молодости» в Островце, областные и Минскую городскую молодежные стройки. В этом сезоне совместно с ЗАО «Атлант» будет реализован Всебелорусский производственный трудовой проект с участием белорусских и российских студентов. «Уверены, что каждый, кто захочет потрудиться в студенческом отряде, найдет себе работу по душе. А импульсом в развитии движения станет указ №58 об организации деятельности студенческих отрядов», — резюмировала она.

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