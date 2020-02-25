Почему люди бросаются под поезд и не замечают состав? Как выжить тому, кто не ищет беды

Источник материала: Виртуальный Брест

Железную дорогу обоснованно называют зоной повышенной опасности. Большая интенсивность и скорость движения поездов представляют опасность для людей, которые пользуются услугами железной дороги либо проживают вблизи нее.





Под колесами железнодорожного транспорта ежегодно получают тяжелые травмы множество людей. Нередки случаи травматизма со смертельным исходом. За 12 месяцев 2019 год на Брестском отделении Белорусской железной дороги произошло девять случаев травмирования, среди них четыре – со смертельным исходом.

Основными причинами трагических последствий стали несоблюдение потерпевшими мер личной безопасности, переход железнодорожных путей в неустановленном месте, самоубийство, пребывание граждан в зоне повышенной опасности в состоянии алкогольного опьянения. За 2019 год в состоянии алкогольного опьянения травмировано четыре человека, из них три со смертельным исходом.

Для обеспечения безопасности граждан и недопущения случаев травматизма железной дорогой проводится ряд технических мероприятий:

- устанавливаются системы видеонаблюдения в местах скопления людей;

- ремонтируются и строятся новые посадочные платформы на остановочных пунктах;

- выполняется ремонт пешеходных переходов и переездов;

- обустраивается ограждение железнодорожных путей;

- улучшатся освещение на пешеходных переходах и посадочных платформах;

- устанавливаются новые и обновляются установленные ранее информационные плакаты по соблюдению правил безопасности на железной дороге.

Вместе с выполнением технических мероприятий проводятся организационные мероприятия:

- проводится разъяснительная работа по соблюдению правил безопасности на железной дороге в трудовых коллективах, среди учащихся школ, училищ, гимназий, колледжей;

- по громкоговорящей связи в поездах, на станциях, вокзалах постоянно осуществляется информирование по соблюдению мер личной безопасности на железной дороге;

- работниками железной дороги совместно с милицией, военизированной охраной проводятся рейды по недопущению хождения посторонних лиц по железнодорожным путям в неустановленных местах;

- проводятся акции и профилактические мероприятия, направленные на соблюдение правил поведения граждан (в том числе и детей) при нахождении их на железнодорожных путях.

Основные правила поведения на железной дороге, которые необходимо соблюдать для исключения травмирования:

- переходить и переезжать пути только в специально отведенных для этого местах. Нельзя пересекать железнодорожные пути там, где это удобно или желая сократить время. Для безопасного пересечения существуют специально для этого оборудованные железнодорожные переходы, мосты, тоннели, путепроводы;

- внимательно следить за сигналами, подаваемыми техническими средствами. Запрещается проходить по железнодорожному переезду либо переходу при запрещающем сигнале светофора переездной сигнализации;

- при переходе убедитесь в отсутствии приближающегося поезда;

- не подлезайте под вагоны, не перелезайте через вагоны либо автосцепки;

- приближаясь к железной дороге – снимите наушники, в них можно не услышать сигналов приближающего поезда;

- никогда не переходите железнодорожные пути в местах стрелочных переводов. Стрелка перемещается непосредственно перед идущим поездом, и, поскользнувшись, можно быть ею зажатым;

- не приближайтесь к движущемуся поезду;

- не стойте на краю платформы. Вы можете оступиться и упасть на рельсы под колеса приближающегося поезда.

Железная дорога требует повышенного внимания и строгого соблюдения правил безопасности! Берегите себя и своих близких!

Отдел контроля безопасности на железнодорожном транспорте

филиала Транспортной инспекции по Брестской области