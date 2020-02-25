Как в Осиповичах отметили День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь

Источник материала: Асiповiцкi край

Праздник — вместе!

День защитников Отечества — праздник давно уже всеобщий, однако главными героями по-прежнему остаются действующие офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты. Именно военный городок «Южный» стал своеобразным эпицентром событий в прошедшие выходные.

Торжественное собрание для военнослужащих Осиповичского гарнизона прошло в МПЦ «Ровесник» в пятницу. Кроме сегодняшних артиллеристов и ракетчиков, в зале были и ветераны Вооруженных Сил, и семьи армейцев, и представители местных органов власти, учреждений и организаций.

Традиционно с приветствиями и поздравлениями выступил начальник гарнизона, командир 51 гвардейской артиллерийской бригады полковник Алексей Ратушный. Чествовали военнослужащих заместитель председателя райисполкома Анна Землянухина, председатель райсовета ветеранов полковник в отставке Михаил Слесаренко. От имени представителей церкви к собравшимся обратился настоятель Кресто-Воздвиженского храма протоиерей Александр Киселёв. Также на встрече озвучили праздничный приказ. Особо отличившиеся ракетчики и артиллеристы получили награды и благодарности. Завершилась официальная встреча концертом военного оркестра 51 артбригады.

Воскресным утром «Южный» принимал гостей. В честь праздника всем желающим разрешили познакомиться с жизнью и бытом военнослужащих поближе.





На плацу разместили боевую технику 51 гвардейской артиллерийской, 336 реактивной артиллерийской и 465 ракетной бригад. Гости могли не только узнать о технических характеристиках, но и посидеть в кабинах, залезть на крышу, детально рассмотреть реактивные системы залпового огня «Полонез» и «Ураган», ракетный комплекс «Точка», буксируемую гаубицу «Мста-Б». В помещении казармы 465 рбр организовали выставку стрелкового оружия, а также продемонстрировали образцы боевой и спортивной формы одежды армейцев. К слову, некоторые элементы военного обмундирования можно было и примерить.

Одновременно с днем открытых дверей в клубе 51 абр проходил ежегодный военно-спортивный конкурс «К защите Отечества готов!», организаторами которого выступают райком БРСМ и отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома. Узнать, кто на этот раз окажется сильнее, собрались команды городских школ, гимназии и каждой из трех бригад. Быстро и точно разобрать и собрать автомат, зарядить магазин, правильно надеть общевойсковой защитный комплект и, наконец, нарисовать праздничный боевой листок — со всеми заданиями участники, несомненно, справились. И какой же конкурс без наград? Дипломом третьей степени отмечена команда СШ № 2, на втором месте — СШ № 3. Переходящий кубок победителей на этот раз оказался у бойцов 336 реабр. Кроме того, все 8 команд получили сладкие подарки от организаторов.

А в полдень гостей военного городка пригласили на концерт военного оркестра 51 артбригады и местных артистов.

Мария ТАЛЕЙКО.

m.taleiko@gzt-akray.by