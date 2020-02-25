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Минчанин на BMW разогнался до 229 км/ч – как его наказали

25.02.2020 11:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минчанин на BMW разогнался до 229 км/ч – как его наказали
Фото из открытых источников

В отношении водителя составлены административные протоколы  по ч. 11 ст. 18.14 (4 протокола), ч. 7 ст. 18.14 и ч. 3 ст. 18.21 КоАП Республики Беларусь.

Он заплатит штраф в размере 35 базовых величин, или 945 рублей. Также водителя лишили прав управления ТС на два года, сообщили в телеграмм-канале Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Нарушитель не в первый раз пытался скрыться от преследования правоохранителей. Ранее он также садился за руль в состоянии наркотического опьянения.

Его уже подвергали штрафу в размере 100 базовых и лишали прав сроком на пять лет. 

Минчанин на BMW разогнался до 229 км/ч – как его наказали
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Мужчина скрывался от дорожной милиции, игнорируя требования об остановке. Его задержали 17 января 2020 года.
 
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