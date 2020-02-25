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Александр Турчин рассказал, когда откроется экорынок

25.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Председатель Минского облисполкома Александр Турчин предложил фермерским хозяйствам Минской области реализовывать свою продукцию на экорынке, строительство которого завершается в д. Валерьяново Минского района, сообщает пресс-служба Минского облисполкома.

Александр Турчин рассказал, когда откроется экорынок

– Мы уже начинаем заключать предварительные договоры с хозяйствами, которые готовы на постоянной основе поставлять свою продукцию. Цена аренды будет очень комфортной. Не все фермеры смогут себе позволить поставить на рынке постоянного продавца, поэтому мы рассматриваем еще один вариант. Возможно, какая-то компания будет закупать у вас продукцию и самостоятельно продавать ее на экорынке. Открытие объекта запланировано на 1-е полугодие 2020 года, – сказал Александр Турчин.

Также глава центрального региона отметил, что на территории экорынка имеется большая открытая площадка. Ее также планируется максимально задействовать. Прямо на улице фермеры смогут продавать свой товар с машины.

Рынок для продажи экологических продуктов возводится по поручению Президента. Это многофункциональный четырехэтажный комплекс площадью 20 тысяч кв. м. На этажах здания также разместятся офисы, фуд-холл, ремесленные мастерские, детские зоны. Инвесторами проекта выступают 4 крупных предприятия — ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», УП «Агрокомбинат «Ждановичи», ООО «Велес-Мит» и ОАО «Минский молочный завод № 1».


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Председатель Минского облисполкома Александр Турчин предложил фермерским хозяйствам Минской области реализовывать свою продукцию на экорынке, строительство...
 
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