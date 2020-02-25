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Карманы как у Вассермана. 7 горячих трендов в одежде этой весной

25.02.2020 11:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Карманы как у Вассермана. 7 горячих трендов в одежде этой весной
shutterstock.com

Карманы как у Вассермана. 7 горячих трендов в одежде этой веснойДо начала календарной весны осталось катастрофически мало времени. Если вы еще не успели подготовить к ней свой гардероб, самое время начать это делать. Что искать на полках магазинов и как носить горячие тренды, подробно объясняет автор блога @good_look_style, стилист-имиджмейкер Анна Эрнандес-Ранера.

По стопам Вассермана

Изделия с накладными карманами — данный тренд с нами уже не первый год. Этой весной он еще активнее войдет в жизнь всех модниц. Если боитесь в таком виде быть похожей на женскую версию Анатолия Вассермана, покупайте модели с плоскими карманами. 

Особенно актуальны в ближайшие три месяца будут кожаные рубашки с большими квадратными карманами на груди. Обязательно купите себе такую, если найдете подходящую модель. Но помните об объёме! Карманы должны быть в том месте, где вы не боитесь «поправиться» на пару сантиметров.

Карманы как у Вассермана. 7 горячих трендов в одежде этой весной
Фото: Shutterstock.com

Крой всему голова

Кожа и экокожа также остаются с нами этой весной. Только прошу вас очень внимательно отнестись к крою изделий. Не надо шокировать окружающих обтягивающими леггинсами с открытой попой! К вашим услугам брюки с высокой посадкой, полуприлегающие или свободные, топы и рубашки, юбки-миди, бермуды и тренчи. Поверьте, сейчас есть из чего выбрать. 

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Карманы как у Вассермана. 7 горячих трендов в одежде этой весной
Фото: Shutterstock.com

Короче...

Укороченные топы — must-have 2020 года, даже если вы не обладаете идеальным прессом. Я рекомендую носить эту вещь в сочетании с брюками или юбками с высокой посадкой, жакетами, а также поверх рубашек или платьев. Главное, определите свою цель. Если вы хотите выглядеть элегантно и сдержанно, берите лаконичный топ полуприлегающего кроя. В магазине лучше сразу примерять такую модель на платье (рубашку). Для дерзкого образа можно взять кожаный или обтягивающий вариант и носить его под пиджак. 

Карманы как у Вассермана. 7 горячих трендов в одежде этой весной
Фото: Shutterstock.com

«Тройка» вам 

Тренд на жилеты также является центральным в этом сезоне. Я уже писала о костюмах-тройках, которые в 2020-м уверенно вытесняют привычные нам «двойки». Но если вы не хотите покупать костюм целиком, отличной альтернативой будет яркий цветной жилет. Его можно комбинировать с белой рубашкой, брюками или юбкой, а также носить на голое тело в качестве топа. 

Карманы как у Вассермана. 7 горячих трендов в одежде этой весной
Фото: Shutterstock.com

Бермуды в вашем шкафу 

Если в прошлом году вам казалось, что бермуды носят исключительно модницы, то этой весной самое время включить данную модель в свой гардероб. С чем ее сочетать? Просто представьте себе, что это юбка (только намного удобнее и актуальней), и действуйте. По длине лучше выбирать варианты, которые заканчиваются в узкой части вашей ножки. 

Карманы как у Вассермана. 7 горячих трендов в одежде этой весной
Фото: Shutterstock.com

Зажигай «фонарики»

Блузы, рубашки, кардиганы, свитера — 80% этих моделей 2020 года имеют объемные рукава или рукава фонариком. Если вы обладаете размером L и больше, к этому тренду нужно подойти с осторожностью. Лучше отдавать предпочтение прямым полуприлегающим вариантам, ведь их актуальность никто не отменял.

Карманы как у Вассермана. 7 горячих трендов в одежде этой весной
Фото: Shutterstock.com

Стилист в помощь

Минимализм как тренд только набирает обороты, так что, если хотите быть на пике моды, возьмите его на заметку. На самом деле создать такой стиль в одежде без помощи стилиста довольно сложно, нужно знать определенные трюки и правила. Он не про белую рубашку и джинсы, а про то, как их носить! 

Если хотите все-таки попробовать и самостоятельно собрать образ, учтите несколько важных моментов: в минимализме огромное значение имеет личность, общая ухоженность, а также макияж и прическа. Для создания интересного образа играйте с фактурами, используйте архитектурный крой, подружитесь с многослойностью и помните о деталях. Именно они создают по-настоящему законченный высокий современный минимализм. 

И в завершение хочу напомнить вам о главной тенденции, которой будет пронизано текущее десятилетие. Будьте собой! Адаптируйте личный стиль под собственный характер и предпочтения. Выбирайте лишь то, что вам откликается, и смешивайте так, как хотите. Будущее за индивидуальностью и разумным потреблением. 

Карманы как у Вассермана. 7 горячих трендов в одежде этой весной
Фото: Shutterstock.com

 
 
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Что весна грядущая нам готовит? «Много чего», — утверждает стилист-имиджмейкер Анна Эрнандес-Ранера. Трендов огромное количество, но специально для читателей...
 
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