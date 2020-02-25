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Редкий случай: у женщины в США в мочевом пузыре образовывается этанол

25.02.2020 11:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Врачи сообщили о первом официально задокументированном случае, когда в мочевом пузыре женщины образовывается этанол. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на Annals of Internal Medicine.


Фото: Online Marketing / Unsplash

В журнале сообщается, что у жительницы Питтсбурга, США, этанол образуется естественным образом в мочевом пузыре в результате брожения дрожжей. Это первый задокументированный случай такого рода.

Это схоже с синдромом автопивоварни, когда простого потребления углеводов может быть достаточно, чтобы вы опьянели без употребления алкоголя традиционным способом. Мы уже рассказывали ранее о мужчине с таким синдромом, однако у него спирт образовывался в кишечнике, а не мочевом пузыре.

Как же был обнаружен этот случай? 61-летняя женщина обратилась в госпиталь для включения в лист ожидания по пересадке печени, причем врачи ранее подозревали, что ее проблемы вызваны алкогольной зависимостью, так как повторные анализы мочи на алкоголь неизменно показывали положительный результат.

Однако результаты крови на алкоголь были отрицательными, что заставило врачей заподозрить этот довольно редкий синдром.

Оказалось, что в мочевом пузыре женщины находился род дрожжей, идентифицированный как Candida glabrata. Они могут присутствовать в организме человека, но обычно не в таком количестве.

К сожалению, попытки устранить дрожжи с помощью противогрибкового лечения не увенчались успехом, возможно, из-за плохо контролируемого диабета пациентки. В свете, казалось бы, уникального положения женщины, врачи отмечают, что ее место в листе ожидания на трансплантацию печени было пересмотрено, хотя в отчете и не говорится, что итоге стало с пациенткой.

При исследовании случая с американкой врачи узнали о других сообщениях, связанных с аналогичным производством этанола в моче, но только в одном посмертном случае и в экспериментах, проводимых in vitro.

Тем не менее, возможно, что другие пациенты ранее сталкивались с этим редким заболеванием, но симптомы не были распознаны из-за необычной и в значительной степени неизвестной природы патологии.

 
 
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Сообщается, что у жительницы США алкоголь образуется естественным образом в мочевом пузыре в результате брожения дрожжей.
 
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