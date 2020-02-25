Масленицу провожаем, света, солнца ожидаем! Программа  проведения народного праздника

Место проведения: пл. Ленина.
11.00-16.00
— работа праздничной торговли «Масленица пришла — блины принесла»;
— «Масленичная ярмарка» выставка декоративно-прикладного творчества учреждений образования с участием скоморохов и коробейников;
— «Масленицу провожаем, света, солнца ожидаем!» театрализованное представление, конкурсы, игры;
— «Музыкальный разгуляй» выступление коллективов художественной самодеятельности;
— работа тематической спортивной площадки «Масленичные забавы!»;
работа молодежной площадки «Проводы зимы»
13.00 — аттракцион «Потешный столб»;
14.45-14.50 — «Прощай, Масленица» сжигание чучела масленицы;
14.50-16.00 — закрытие праздника.