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Масленицу провожаем, света, солнца ожидаем! Программа  проведения народного праздника

25.02.2020 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
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Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

Масленицу провожаем, света, солнца ожидаем! Программа  проведения народного праздника

Фото из архива «КН»

Место проведения: пл. Ленина.

 

11.00-16.00

— работа праздничной торговли «Масленица пришла — блины принесла»;

— «Масленичная ярмарка» выставка декоративно-прикладного творчества учреждений образования с участием скоморохов и коробейников;

— «Масленицу провожаем, света, солнца ожидаем!» театрализованное представление, конкурсы, игры;

— «Музыкальный разгуляй» выступление коллективов художественной самодеятельности;

— работа тематической спортивной площадки «Масленичные забавы!»;

работа молодежной площадки «Проводы зимы»

 

13.00 — аттракцион «Потешный столб»;

 

14.45-14.50 — «Прощай, Масленица» сжигание чучела масленицы;

 

14.50-16.00 — закрытие праздника.

 
 
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Место проведения: пл. Ленина.   11.00-16.00 — работа праздничной торговли «Масленица пришла — блины принесла»; — «Масленичная ярмарка» выставка...
 
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