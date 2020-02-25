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Помните, как в Гомеле построили туалет за $1 млн? Теперь там ставят флагшток – за $660 тыс
Источник материала: KYKY>
Гомель, где в 2018 году появился самый дорогой общественный туалет страны – за миллион долларов, берет новую высоту. Там собираются благоустроить площадь Ленина и установить рядом с ней, напротив Главпочтамта, 60-метровый флагшток. Его цена, согласно
Жители Гомеля высказались против – на сайте «Удобный город»
Авторы обращения уверены, что подобные траты – необоснованны. В Гомеле и без того есть недостроенные школы, больницы, транспортные магистрали и так далее, которые профинансировать куда важнее. Кроме того, площадь и так имеет уже три флагштока – без четвертого она вполне проживет.
Гомельчане предполагают, что строительные работы, скорее всего, нарушают закон об охране историко-культурной ценности «Дворцово-парковый ансамбль в городе Гомель», к которому относится площадь Ленина, а также прилегающие к ней участки. В этих местах запрещено как возведение новых зданий, так и любой ремонт. Флагшток же вряд ли можно приравнять к обычному допустимому благоустройству – как, например, посадка кустов или дерева. Также, со слов авторов петиции, хорошую плитку рядом с Главпочтамтом намерены заменить на новую – это снова нецелесообразно.
«Мы считаем возведение нового флагштока необоснованным и вредным для развития Гомеля по целому ряду причин. Просим остановить строительные работы и отказаться от этой идеи, а по вопросу благоустройства пространства перед Главпочтамтом считаем разумным провести конкурс проектов, а не просто заменить хорошую плитку на хорошую за рекордно высокую стоимость», – убеждены гомельчане. Их инициативу поддержали уже 464 человека (чтобы оставить подпись, перейдите по
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