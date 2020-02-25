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Помните, как в Гомеле построили туалет за $1 млн? Теперь там ставят флагшток – за $660 тыс

25.02.2020 11:42 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Гомель, где в 2018 году появился самый дорогой общественный туалет страны – за миллион долларов, берет новую высоту. Там собираются благоустроить площадь Ленина и установить рядом с ней, напротив Главпочтамта, 60-метровый флагшток. Его цена, согласно официальному тендеру, – 1 459 797 рублей, или почти 657 долларов. Источник финансирования – бюджет города; возведение уже началось.

Жители Гомеля высказались против – на сайте «Удобный город» запустили петицию, в которой авторы возмущаются отсутствием диалога между людьми и властью. Они пишут, что мнение горожан не учли. Флагшток якобы хотели поставить еще раньше, но первый тендер отменили, а бдительность гомельчан «усыпили» статьями в госСМИ, где говорилось, что на площади Ленина пройдет небольшой ремонт. В итоге их просто поставили перед фактом – флагшток и 657 долларов. 

Авторы обращения уверены, что подобные траты – необоснованны. В Гомеле и без того есть недостроенные школы, больницы, транспортные магистрали и так далее, которые профинансировать куда важнее. Кроме того, площадь и так имеет уже три флагштока – без четвертого она вполне проживет. 

Гомельчане предполагают, что строительные работы, скорее всего, нарушают закон об охране историко-культурной ценности «Дворцово-парковый ансамбль в городе Гомель», к которому относится площадь Ленина, а также прилегающие к ней участки. В этих местах запрещено как возведение новых зданий, так и любой ремонт. Флагшток же вряд ли можно приравнять к обычному допустимому благоустройству – как, например, посадка кустов или дерева. Также, со слов авторов петиции, хорошую плитку рядом с Главпочтамтом намерены заменить на новую – это снова нецелесообразно.

«Мы считаем возведение нового флагштока необоснованным и вредным для развития Гомеля по целому ряду причин. Просим остановить строительные работы и отказаться от этой идеи, а по вопросу благоустройства пространства перед Главпочтамтом считаем разумным провести конкурс проектов, а не просто заменить хорошую плитку на хорошую за рекордно высокую стоимость», – убеждены гомельчане. Их инициативу поддержали уже 464 человека (чтобы оставить подпись, перейдите по ссылке). Спустя шесть дней обращение направят в Гомельский горисполком, а мы расскажем, как ответ чиновники.

Читайте по теме: Миллионы из воздуха. Как Беларусь тратит деньги, и почему так много?

 
Теги: Гомель
 
 
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