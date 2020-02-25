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Белстат подсчитал зарплату белорусов за январь: кто получал больше

25.02.2020 12:11 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Больше получают работники в Минске: здесь средняя зарплата за январь составила 1589,9 рубля. На втором месте средняя зарплата в Минской области – 1109,4 рубля, далее идет Гомельская область – 991, Брестская – 949,9, Гродненская – 947,1, Витебская – 947, Могилевской – 920,4.

Больше всего в первом месяце 2020-го получали работники сфер информационных технологий и деятельности в области информационного обслуживания – 4766,8 рубля, воздушного транспорта – 2969,7, вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования – 2623,4.

Меньше всего зарплаты у работников парикмахерских и салонов красоты – 546,2 рубля, библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры – 645,5, социальных услуг – 660,8.

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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В Беларуси номинальная начисленная средняя зарплата работников в январе 2020 года составила 1118,1 рубля. Она выросла к январю 2019 года на 7,9%, сообщает Белстат. В декабре...
 
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