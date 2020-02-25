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ЖКХ высаживает деревья и предлагает брестчанам внести свой вклад в озеленение города

25.02.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Специалисты заверили, что ввиду благоприятного прогноза и отсутствия глубокого промерзания почвы, мы можем высаживать деревья уже в феврале.

ЖКХ высаживает деревья и предлагает брестчанам внести свой вклад в озеленение города

Ведется активная работа по посадке деревьев по улицам Поплавского, Мытной, Махновича, Солнечной, а также в Парке 1000-летия и в районе Западного обхода, микрорайоне «Южный». В день работники ПКУП «Коммунальник» высаживают от 300 до 350 деревьев. В основном это лиственные породы, такие как: Клен, Береза, Липа и Ясень.

ЖКХ высаживает деревья и предлагает брестчанам внести свой вклад в озеленение города ЖКХ высаживает деревья и предлагает брестчанам внести свой вклад в озеленение города

В 2019 году специалистами ЖКХ выполнена посадка около 30,5 тыс. деревьев, из них 25 000 сеянцев сосны. Кроме того, высажено более 29 тыс. кустарников, произведена посадка 900 тыс. цветов.

ЖКХ высаживает деревья и предлагает брестчанам внести свой вклад в озеленение города

Перспективы на 2020 год не менее серьезные. Планируется посадить в 2 раза больше, акцент на лиственные – это те насаждения, которые очищают воздух и легко приживаются в наших климатических условиях. Всего в Бресте планируется высадить 17 тысяч деревьев (на 9 тысяч больше 2019 года) и около 2 тысяч кустарников.

ЖКХ высаживает деревья и предлагает брестчанам внести свой вклад в озеленение города
 ЖКХ высаживает деревья и предлагает брестчанам внести свой вклад в озеленение города

Посадку цветов планируется начать в конце апреля. Уже закупили семена, в этом году их будет 600 тысяч. Город украсят бархатцы, петунии, бегонии, агератум и другие цветы.

Свой вклад в озеленение города могут внести предприятия и организации, а также жители Бреста.

Ваши звонки ждут в рабочее время (с понедельника по пятницу) в ПКУП «Коммунальник» по телефону: 8 (0162) 28 82 45 (улицы города) и в КУП «ЖРЭУ г. Бреста» по номеру телефона: 8 (0162) 21 26 95 (дворовые территории по согласованию с ЖЭСами).

 
Теги: Брест
 
 
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  Специалисты заверили, что ввиду благоприятного прогноза и отсутствия глубокого промерзания почвы, мы можем высаживать деревья уже в феврале. Ведется активная...
 
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