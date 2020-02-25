В январе средняя зарплата потеряла 120 рублей. В каких регионах по-прежнему зарабатывают больше 1000

Источник материала: Tut.by

В январе средняя зарплата в стране, по данным Белстата, составила 1 118,1 рубля. Это на 120,6 рубля меньше, чем в декабре. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как отличаются средние зарплаты в разных регионах и сферах деятельности.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Данные о средней зарплате публикуются до вычета подоходного налога (13%) и обязательных взносов работников в Фонд соцзащиты (1%). Таким образом, средняя зарплата «на руки» в декабре составила 961,6 рубля.

В декабре прошлого года средняя зарплата выросла на 125,6 рубля (это было связано с выплатой различных годовых премий и тринадцатых зарплат), в ноябре — снизилась на 10 рублей, в октябре — выросла на 14,9 рубля, в сентябре — уменьшилась на 9,3 рубля, в августе — на 10,7 рубля. «Заветную» планку в 1000 рублей средняя зарплата в стране превысила в апреле 2019 года.

Почти во всех регионах средняя зарплата снова упала ниже 1000

Из-за годовых бонусов в декабре прошлого года средняя зарплата перевалила за 1000 рублей во всех регионах, кроме Могилевской области. В январе эту планку удалось пересечь только Минску и Минской области. Самой высокой средняя зарплата была в Минске (и это единственный регион, где она оказалась выше средней по стране), самой низкой — все в той же Могилевской области.

Январские зарплаты упали у всех, кроме IT

В десятку лидеров по зарплатам попали сферы деятельности, в которых зарабывают намного больше среднего по стране. В лидерах, как всегда, IT-индустрия (при этом там по сравнению с декабрем зарплаты не снизились, а повысились на 289,1 рубля), деятельность пассажирского воздушного транспорта и вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования.

В сфере здравоохранения средняя зарплата в январе составила 979,3 рубля (на 69,9 рубля меньше, чем в декабре), в образовании — 804,2 рубля (на 92,9 рубля меньше). Напомним, январские зарплаты бюджетникам уже посчитали по новым правилам, и многие педагоги и медики жаловались на снижение зарплат. В феврале в Минтруда сообщили , что большинство фактов снижения зарплаты за январь при проверке не подтвердились, но в отдельных случаях было падение зарплат, в некоторых — больше чем на 100 рублей.

Самыми низкими декабрьские зарплаты были в сфере предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты — 546,2 рубля.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата включает подоходный налог и обязательный страховой взнос работника. Взносы работодателей на социальное страхование работников не включаются в среднюю заработную плату. Средний заработок определяется специалистами Белстата делением начисленного работникам организации фонда зарплаты, включая подоходный налог и обязательный страховой взнос работника, за отчетный период на численность работников организации и на количество месяцев в периоде.