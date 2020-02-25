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В январе средняя зарплата потеряла 120 рублей. В каких регионах по-прежнему зарабатывают больше 1000
Источник материала: Tut.by
В январе средняя зарплата в стране, по
Данные о средней зарплате публикуются до вычета подоходного налога (13%) и обязательных взносов работников в Фонд соцзащиты (1%). Таким образом, средняя зарплата «на руки» в декабре составила 961,6 рубля.
В декабре прошлого года средняя зарплата
Почти во всех регионах средняя зарплата снова упала ниже 1000
Из-за годовых бонусов в декабре прошлого года средняя зарплата перевалила за 1000 рублей во всех регионах, кроме Могилевской области. В январе эту планку удалось пересечь только Минску и Минской области. Самой высокой средняя зарплата была в Минске (и это единственный регион, где она оказалась выше средней по стране), самой низкой — все в той же Могилевской области.
Январские зарплаты упали у всех, кроме IT
В десятку лидеров по зарплатам попали сферы деятельности, в которых зарабывают намного больше среднего по стране. В лидерах, как всегда, IT-индустрия (при этом там по сравнению с декабрем зарплаты не снизились, а повысились на 289,1 рубля), деятельность пассажирского воздушного транспорта и вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования.
В сфере здравоохранения средняя зарплата в январе составила 979,3 рубля (на 69,9 рубля меньше, чем в декабре), в образовании — 804,2 рубля (на 92,9 рубля меньше). Напомним, январские зарплаты бюджетникам уже посчитали по новым правилам, и многие педагоги и медики
Самыми низкими декабрьские зарплаты были в сфере предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты — 546,2 рубля.
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В январе средняя зарплата потеряла 120 рублей. В каких регионах по-прежнему зарабатывают больше 1000
Белстат опубликовал данные о средних зарплатах в январе.
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