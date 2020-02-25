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Транспортники выявили теневые пассажироперевозки в нашем регионе

25.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Транспортники выявили теневые пассажироперевозки в нашем регионе

   фото: Euroradio

Транспортная инспекция выявила теневые автоперевозки в Минской области, сообщили в пресс-службе Транспортной инспекции Минтранса.

"Регулярные перевозки пассажиров под видом нерегулярных перевозчики организовали по маршрутам Любань - Минск, Солигорск - Старобин - Солигорск. Свою деятельность они осуществляли без заключения договора с оператором пассажирских перевозок", - отметили в пресс-службе. В обоих случаях речь идет о нарушениях законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий.

Обнаружить скрытых перевозчиков Транспортной инспекции помогли пассажирка и оператор автоперевозок, которые направили в инспекцию свои обращения. Специалисты проверили полученную информацию, собрали доказательства. Инспекция направила в экономический суд протоколы об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 12.7 КоАП (незаконная предпринимательская деятельность).

В результате суд принял постановление об административном взыскании с нарушителей (ИП) в размере 50 базовых величин.

Как отмечают в инспекции, перевозки пассажиров в регулярном сообщении выполняются по договору автоперевозки пассажира, в нерегулярном - по договору фрахтования. "Договор определяет маршрут, расписание, порядок расчета, тип транспортного средства, а также требования к нему, ответственность сторон и иные условия организации перевозки. Если перевозчик работает нелегально, то о каких-либо гарантиях пассажирам говорить не приходится, обязанностей перед пассажиром у него нет", - пояснили в пресс-службе.

По неофициальной информации, на этой неделе проводится акция налоговой и транспортников, направленная на пресечение незаконной деятельности пассажирских перевозчиков.

 
Теги: Минск
 
 
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Обнаружить скрытых перевозчиков Транспортной инспекции помогли пассажирка и оператор автоперевозок, которые направили в инспекцию свои обращения. Специалисты...
 
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