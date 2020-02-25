Проверьте, знаете ли вы элементарные правила «выживания» в тренажерном зале

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Знаете ли вы, как вести себя в зале (и что делать до и после тренировок), чтобы все старания не сошли на нет? Прямо сейчас выясним, какие правила зала вам не знакомы.