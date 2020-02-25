От земли и на перспективу — на что обращал внимание Александр Лукашенко при назначениях в КГБ и МВД

Источник материала: Вороновская газета

Президент произвел кадровые перестановки.

Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в структуре Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел, передает корреспондент БЕЛТА .

На должности в этих ведомствах назначены новые первые заместители. Сергей Теребов, прежде начальник управления КГБ по Гомельской области, назначен первым заместителем председателя КГБ. В свою очередь управление в Гомельской области возглавит Александр Мельников.





Первым заместителем министра внутренних дел — начальником криминальной милиции назначен Геннадий Казакевич. До настоящего времени он руководил главным управлением по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД.





Александр Лукашенко не ограничился формальной процедурой назначения, а подробно расспросил руководителей Госсекретариата Совета безопасности, МВД, КГБ, самих назначаемых о ситуации в курируемых сферах, степени компетенции, предыдущем опыте. Главное, чего всегда требует глава государства, — это подбор руководящих кадров на альтернативной основе.





«Данные кандидаты проверены. Каких-то препятствующих назначению обстоятельств нет, товарищ Президент», — отрапортовал государственный секретарь Совбеза Андрей Равков.

«Что написал Вакульчик (председатель КГБ Валерий Вакульчик. — Прим. БЕЛТА), то и есть?» — задал вопрос глава государства.





«Нет, проверили разносторонне. Со всеми структурами», — заверил руководитель госсекретариата.

Тогда Александр Лукашенко переключил свое внимание на председателя КГБ: «Валерий Павлович (Вакульчик), вы уверены? Это ключевые фигуры в КГБ».





Но и он убеждал Президента, что предлагаемые люди как раз те, кто лучше всего подходит на эти должности: «В соответствии с вашими требованиями мы исходили из того, что должны быть решительные руководители, способные возглавить работу на своем участке и обеспечить выполнение задач».





Защитить граждан и не допустить влияния извне — Александр Лукашенко поставил задачи МВД и КГБ Комитет государственной безопасности усилит работу по недопущению деструктивного влияния на Беларусь извне. Об этом сообщил журналистам Сергей Теребов, которого глава государства назначил первым заместителем председателя КГБ. До этого Сергей Теребов был начальником управления КГБ по Гомельской области. Вместо него эту должность займет Александр Мельников, прежде начальник управления собственной безопасности КГБ. «Должность первого заместителя председателя предусматривает решение задач исключительно в компетенции КГБ, в числе которых организация контрразведывательной деятельности, борьба с терроризмом и ряд иных. С учетом этого направления работы были конкретизированы, — рассказал Сергей Теребов. — Каждый год вносит свои коррективы. В целом обстановка стабильная, контролируемая. Но необходимо учитывать все-таки транзитный характер нашей республики. Основной задачей будет недопущение деструктивного влияния извне. На этом будут сосредоточены основные усилия в работе». Беседуя с руководством комитета, глава государства отдельно остановился на вопросах борьбы с коррупцией. «Здесь была обозначена необходимость добывания исчерпывающей информации о противоправной деятельности фигурантов, недопустимости формализма, шаблонности в работе, дублирования задач правоохранительных органов», — рассказал первый зампредседателя КГБ. Кроме того, Александр Лукашенко затронул организацию кадровой работы в комитете. Президент подчеркнул, что должна обеспечиваться преемственность, а уровень подготовки сотрудников — постоянно совершенствоваться. Сегодня также был назначен первый заместитель министра внутренних дел. Им стал начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Геннадий Казакевич. Он отметил, что в структуре преступности львиную долю занимают общеуголовные преступления: кражи, грабежи, разбои, убийства, причинение телесных повреждений. Поэтому главная задача, которую поставил Президент, заключается в сохранении жизни, здоровья и собственности граждан. «В последние несколько лет наметились положительные тренды снижения количества именно этих преступлений. Мы должны всяческие это укреплять», — подчеркнул Геннадий Казакевич. Министерству внутренних дел предстоит усилить работу и в противодействии коррупции. Александр Лукашенко подчеркнул, что она должна носить системный характер. «Мы должны заниматься преступлениями, которые наносят наибольший вред интересам государства и общества, а не мелкой бытовой коррупцией», — пояснил первый замминистра.