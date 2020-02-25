Акция «Единый день безопасности» стартовала в Беларуси

Источник материала: Новости Дзержинска

Акция «Единый день безопасности» пройдет в Беларуси 20 февраля -1 марта.

В эти дни проведут профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, правонарушений и преступлений, а также по обучению поведению в условиях ЧС, оказанию первой медицинской помощи, сообщили в МЧС.

Задачи «Единого дня безопасности» — развитие в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, проведение образовательно-воспитательной работы с подрастающим поколением и пропаганда безопасных условий жизни. Состоятся учения и тренировки по реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера — на опасных объектах и в зданиях с массовым пребыванием людей. Запланированы проверки системы оповещения, в том числе через SMS, трансляция сообщений от МЧС в телевизионном и радиоэфире. Различные учреждения отработают эвакуацию из своих зданий.

Пройдут дни открытых дверей, профилактические акции в учебных заведениях, беседы в трудовых коллективах, развернется обучающая площадка «Пять шагов спасения», состоятся концертные программы и театрализованные представления.

Во время акции Дзержинский РОЧС совместно с заинтересованными службами района 29 февраля на базе ГУО «Гимназия №1 г. Дзержинска» проведут праздник для учащихся. В программе их будут ждать конкурсы, викторины, различные тематические задания.



