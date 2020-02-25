Источник материала: Вороновская газета

БЖД планирует предоставлять услугу электронной регистрации билетов на все свои поезда. Об этом заявил первый заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги Александр Дрожжа.

(мобильным приложением для покупки билетов через интернет – прим. Ред.):— отметил он.Александр Дрожжа уточнил, что в 2019 году через сайт было продано более 3 млн проездных электронных документов, это 25 процентов от общего количества билетов на поезда с пронумерованными местами.

— То есть каждый четвертый документ, который приобрели пассажиры, был электронным. В прошлом году мы провели большую работу — усовершенствовали раздел «Услуги пассажирам» на сайте, разработали и внедрили мобильное приложение для покупки билетов. При чем через мобильное приложение можно купить билет не только на поезд с пронумерованными местами, но и на поезд с непронумерованными местами, то есть на поезда регионального сообщения. Сегодня мы практически полностью готовы обслуживать наших пассажиров по электронным проездным документам, главное — чтобы это было удобно пассажирам, чтобы пассажиры к этому привыкли и пользовались этим сервисом, — резюмировал он.