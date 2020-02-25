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БЖД планирует предоставлять услугу электронной регистрации билетов на все свои поезда
25.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
— Мы призываем клиентов БЖД активно пользоваться данным сервисом (мобильным приложением для покупки билетов через интернет – прим. Ред.): это удобно, это быстро, это современно, в очередях стоять не надо, из дома можно приобрести билеты. У нас сегодня практически все поезда имеют электронную регистрацию, осталось буквально несколько поездов, которые ее не имеют. Это поезда с Украиной, но в ближайшее время в 2020 году мы этот вопрос с украинскими коллегами сможем решить, — отметил он.Александр Дрожжа уточнил, что в 2019 году через сайт было продано более 3 млн проездных электронных документов, это 25 процентов от общего количества билетов на поезда с пронумерованными местами.
— То есть каждый четвертый документ, который приобрели пассажиры, был электронным. В прошлом году мы провели большую работу — усовершенствовали раздел «Услуги пассажирам» на сайте, разработали и внедрили мобильное приложение для покупки билетов. При чем через мобильное приложение можно купить билет не только на поезд с пронумерованными местами, но и на поезд с непронумерованными местами, то есть на поезда регионального сообщения. Сегодня мы практически полностью готовы обслуживать наших пассажиров по электронным проездным документам, главное — чтобы это было удобно пассажирам, чтобы пассажиры к этому привыкли и пользовались этим сервисом, — резюмировал он.
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БЖД планирует предоставлять услугу электронной регистрации билетов на все свои поезда. Об этом заявил первый заместитель начальника пассажирской службы...
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