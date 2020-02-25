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БЖД планирует предоставлять услугу электронной регистрации билетов на все свои поезда

25.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

БЖД планирует предоставлять услугу электронной регистрации билетов на все свои поезда

БЖД планирует предоставлять услугу электронной регистрации билетов на все свои поезда. Об этом заявил первый заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги Александр Дрожжа.

— Мы призываем клиентов БЖД активно пользоваться данным сервисом (мобильным приложением для покупки билетов через интернет – прим. Ред.): это удобно, это быстро, это современно, в очередях стоять не надо, из дома можно приобрести билеты. У нас сегодня практически все поезда имеют электронную регистрацию, осталось буквально несколько поездов, которые ее не имеют. Это поезда с Украиной, но в ближайшее время в 2020 году мы этот вопрос с украинскими коллегами сможем решить, — отметил он.Александр Дрожжа уточнил, что в 2019 году через сайт было продано более 3 млн проездных электронных документов, это 25 процентов от общего количества билетов на поезда с пронумерованными местами.

— То есть каждый четвертый документ, который приобрели пассажиры, был электронным. В прошлом году мы провели большую работу — усовершенствовали раздел «Услуги пассажирам» на сайте, разработали и внедрили мобильное приложение для покупки билетов. При чем через мобильное приложение можно купить билет не только на поезд с пронумерованными местами, но и на поезд с непронумерованными местами, то есть на поезда регионального сообщения. Сегодня мы практически полностью готовы обслуживать наших пассажиров по электронным проездным документам, главное — чтобы это было удобно пассажирам, чтобы пассажиры к этому привыкли и пользовались этим сервисом, — резюмировал он.

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БЖД планирует предоставлять услугу электронной регистрации билетов на все свои поезда. Об этом заявил первый заместитель начальника пассажирской службы...
 
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