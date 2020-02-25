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В Антарктиде очень быстро тает снег из-за высокой температуры

25.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В Антарктиде очень быстро тает снег из-за высокой температуры
Фото NASA

В связи с высокой температурой, которая была зафиксирована в Антарктиде, растаяло около 20% снежного покрова острова Игл, сообщает CNN.

На новых спутниковых снимках, представленных NASA, изображен остров Игл (расположен на северо-восточной окраине Антарктического полуострова) в начале и в конце антарктической жары, зафиксированной в феврале 2020 года. Фото сделаны 4 и 13 февраля. На втором снимке отчетливо видно, что большая часть земли под ледяной шапкой острова открыта, и на поверхности находятся лужи талой воды. Всего за девять дней примерно 20% от общего сезонного накопления снега на острове Игл растаяло.

«Никогда еще в Антарктиде снег не таял так быстро, — отмечает американский геолог Маури Пелто. — Такая скорость таяния снега и льда наблюдалось ранее на Аляске и в Гренландии, но не характерна для Антарктиды».

Ранее сообщалось, что температурный рекорд в 20,75 градуса тепла был зафиксирован на острове Сеймур 9 февраля. По данным NASA, в тот же день аналогичная температура наблюдалась в Лос-Анджелесе.

БЕЛТА

 
 
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В связи с высокой температурой, которая была зафиксирована в Антарктиде, растаяло около 20% снежного покрова острова Игл, сообщает CNN. На новых...
 
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