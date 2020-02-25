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Лукашенко: мы сохраняем большой интерес к прямым контактам с регионами России

25.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Беларусь сохраняет большой интерес к прямым контактам с российскими регионами. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Архангельской области Игорем Орловым, передает БЕЛТА.

 

 

Лукашенко: мы сохраняем большой интерес к прямым контактам с регионами России

 

«Мы сохраняем очень большой интерес к прямым контактам с российскими регионами, — сказал глава государства. — Вы для нас вообще родной человек, мы живем на севере, у нас много задач, которые надо решать». По его словам, Беларусь обладает достаточными объемами промышленной продукции, товаров народного потребления для торговли с российским регионом.

Президент отметил, что одна из сфер, где есть перспективы для наращивания взаимодействия, — это строительство. «Если вы нам поручите какой-то квартал по жилью сделать под ключ, проектировать, проводить исследования и строить, как мы обычно в российских губерниях делаем, — пожалуйста, мы можем показать наши возможности. Если вам понравится, будете нас привлекать», — предложил Александр Лукашенко. Он также обозначил возможность оснащения домов в Архангельской области современными белорусскими лифтами. «Мы значительно модернизировали свои заводы по производству лифтового оборудования и можем лифты делать хоть для космодрома, хоть для самолетов, вертолетов и обычных жилых домов», — добавил глава государства.

По его словам, именно развитие эффективного тепличного хозяйства позволяет Беларуси выращивать овощную продукцию, которая конкурентна в том числе и на российской рынке. «Хотя разница по ценам на природный газ у нас с вами почти в два раза, а по нефти на 50% у нас цены выше, чем в России. Даже в этой ситуации мы конкуренты на вашем рынке по огурцам, перцам, баклажанам, помидорам», — пояснил Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание на высокое качество белорусских продуктов питания, которые поставляются в различные регионы мира. «Мы торгуем не только в России, уже очень много и в Евросоюзе, но еще больше с Китаем, — заметил Александр Лукашенко. — Поэтому Данкверту (Сергей Данкверт — руководитель Россельхознадзора. — Прим. БЕЛТА) надо сказать, чтобы прекращал нас гнобить, а то мы уйдем просто на китайский рынок».

 

БЕЛТА


 
 
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  Беларусь сохраняет большой интерес к прямым контактам с российскими регионами. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Архангельской...
 
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