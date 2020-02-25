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Украинская антарктическая станция окружена «кровавым снегом»

25.02.2020 14:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Снег вокруг украинской антарктической станции «Академік Вернадський» окрасился в красный цвет, что напоминает о крови (или малине). Об этом Министерство образования и науки Украины сообщило на своей Facebook-странице.


Фото: украинский ученый-биолог Андрей Зотов / Facebook

Как написали представители министерства, уже несколько недель украинская антарктическая станция «Академік Вернадський» окружена «малиновым снегом».

Откуда же взялся этот цвет? Интересный окрас снежному покрову придают микроскопические снежные водоросли — хламидомонады Chlamydomonas nivalis. Они размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и живут в снегу на протяжении всей зимы. Когда природные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде как раз лето), споры начинают прорастать.


Фото: украинский ученый-биолог Андрей Зотов / Facebook

Поскольку кроме зеленого пигмента — хлорофилла — их клетки содержат еще и красный кератиновый слой, на снегу возникают алые пятна словно бы от малинового джема. К слову, этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения.

«Цветение» снега способствует изменению климата. Так как из-за красно-малиновой окраски снег меньше отражает солнечный свет и быстрее тает. Как следствие — в нем образуется еще больше ярких водорослей.


Так выглядят снежные водоросли под микроскопом

А так — последствия их жизнедеятельности

С нарастанием холодов хламидомонада готовится к зимней «спячке», и «цветение» снега прекращается.

Любопытно, что такое же явление, кроме Антарктиды, можно наблюдать еще и в Арктике, а также в Альпах и других высокогорных экосистемах.

 
 
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