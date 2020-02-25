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Вы удивитесь. Что и по какой цене выставляют на аукционы в Слуцком районе
25.02.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
SlutskGorod посмотрел, какие лоты и по какой стоимости выставляются сегодня на аукционы в Слуцком районе.
Так, 3 марта
Начальная цена лота - 239 732,29 рублей. Отметим, что стоимость всех объектов в
Состояние зданий можно оценить по фотографиям.
Тем временем ГУ «Минский областной центр инвестиций и приватизации» по поручению продавца ОАО «РСУ «Мясомолоко»
А «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»
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SlutskGorod посмотрел, какие лоты и по какой стоимости выставляются сегодня на аукционы в Слуцком районе: бывший хлебозавод, пилорама с трансформатором, силосная башня.
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