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Вы удивитесь. Что и по какой цене выставляют на аукционы в Слуцком районе

25.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

SlutskGorod посмотрел, какие лоты и по какой стоимости выставляются сегодня на аукционы в Слуцком районе.

Так, 3 марта пройдут электронные торги, организованные биржей «БУТБ-Имущество». Продавцом выступает ОАО «Оргпищепром», название лота - «Производственный участок, с огороженной территорией и расположенными на нем: производственным корпусом, зданием проходного пункта, асфальтным покрытием, забором сетчатым с двумя воротами». Участок площадью 1784,6 кв. м. находится по адресу улица Заводская, 1А/1, 1А, на нём расположено трехэтажное кирпичное производственное 1953 года постройки. 

Начальная цена лота - 239 732,29 рублей. Отметим, что стоимость всех объектов в перечне «БУТБ-Имущество», за исключением вышеуказанного участка в Слуцком районе, снижена сразу на 80%.

Состояние зданий можно оценить по фотографиям.

Вы удивитесь. Что и по какой цене выставляют на аукционы в Слуцком районе

Вы удивитесь. Что и по какой цене выставляют на аукционы в Слуцком районе

Вы удивитесь. Что и по какой цене выставляют на аукционы в Слуцком районе

Вы удивитесь. Что и по какой цене выставляют на аукционы в Слуцком районе

Тем временем ГУ «Минский областной центр инвестиций и приватизации» по поручению продавца ОАО «РСУ «Мясомолоко» проводит повторный открытый аукцион по продаже одним лотом недвижимого имущества пилорамы в районе льзоназавода. Собственно здание пилорамы и трансформаторной подстанции на площади 0,3964 га оценены в 70 680,00 белорусских рублей с НДС (с учётом скидки в 50%).

Вы удивитесь. Что и по какой цене выставляют на аукционы в Слуцком районе

А «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» выставил на аукцион оборудование - комплект оборудования (силосные башни) для выращивания бройлеров производства Нидерланды (компания-производитель VDL-Agrotech). Начальная его стоимость с учётом НДС составляет 131 280,00 белорусских рублей.

  • Дата выпуска - 2011 год.
  • Срок эксплуатации - 3 года.
  • Мощность - 25 тыс. голов.

Вы удивитесь. Что и по какой цене выставляют на аукционы в Слуцком районе

 

 
 
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SlutskGorod посмотрел, какие лоты и по какой стоимости выставляются сегодня на аукционы в Слуцком районе: бывший хлебозавод, пилорама с трансформатором, силосная башня.
 
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