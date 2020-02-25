Вы удивитесь. Что и по какой цене выставляют на аукционы в Слуцком районе

Источник материала: Слуцк Город

SlutskGorod посмотрел, какие лоты и по какой стоимости выставляются сегодня на аукционы в Слуцком районе.

Так, 3 марта пройдут электронные торги, организованные биржей «БУТБ-Имущество». Продавцом выступает ОАО «Оргпищепром», название лота - «Производственный участок, с огороженной территорией и расположенными на нем: производственным корпусом, зданием проходного пункта, асфальтным покрытием, забором сетчатым с двумя воротами». Участок площадью 1784,6 кв. м. находится по адресу улица Заводская, 1А/1, 1А, на нём расположено трехэтажное кирпичное производственное 1953 года постройки.

Начальная цена лота - 239 732,29 рублей. Отметим, что стоимость всех объектов в перечне «БУТБ-Имущество», за исключением вышеуказанного участка в Слуцком районе, снижена сразу на 80%.

Состояние зданий можно оценить по фотографиям.

















Тем временем ГУ «Минский областной центр инвестиций и приватизации» по поручению продавца ОАО «РСУ «Мясомолоко» проводит повторный открытый аукцион по продаже одним лотом недвижимого имущества пилорамы в районе льзоназавода. Собственно здание пилорамы и трансформаторной подстанции на площади 0,3964 га оценены в 70 680,00 белорусских рублей с НДС (с учётом скидки в 50%).





А «Слуцкий комбинат хлебопродуктов» выставил на аукцион оборудование - комплект оборудования (силосные башни) для выращивания бройлеров производства Нидерланды (компания-производитель VDL-Agrotech). Начальная его стоимость с учётом НДС составляет 131 280,00 белорусских рублей.