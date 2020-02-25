ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МАРТ рекомендовал Брестской области снизить долю импорта продтоваров на $16 млн

25.02.2020 14:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестском облисполкоме сегодня прошел семинар-совещание о дополнительных мерах по защите внутреннего рынка с участием министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича, передает корреспондент БЕЛТА.

МАРТ рекомендовал Брестской области снизить долю импорта продтоваров на млн

На мероприятие были приглашены руководители крупных торговых организаций и предприятий-производителей, поставщики продукции. Совещание проходило в режиме видео-конференц-связи. Необходимость проведения такой встречи, по словам министра, продиктована ситуацией на потребительском рынке страны, а именно - ростом импорта, доля которого на сегодня составляет 22,5% и выходит за пределы критического уровня (20%). Доля продовольственных товаров отечественного производства в розничном товарообороте по итогам 2019 года составила 77,5%. Задача этого года - повысить ее до 80%.

"Рост импорта - это трата валюты, увеличение отрицательного сальдо. Понятно, что конкуренция является двигателем рынка, развития производительных сил, торговли. Выше конкуренции может быть только национальная безопасность. За прошедший год мы, к сожалению, перешли красную черту на потребительском рынке и по продовольственной торговле уменьшили долю отечественных товаров ниже допустимого", - отметил глава МАРТ.

Брестская область по доле импорта занимает устойчивое третье место. В прошлом году регион импортировал потребительских товаров на $497 млн. Целевой задачей для области на этот год является снижение продовольственного импорта на $16 млн. По мнению МАРТ, это достижимо за счет сокращения поставок из-за рубежа масла растительного, кондитерских изделий, шоколада, пива, муки пшеничной, яблок, безалкогольных и алкогольных напитков, воды минеральной, сыров и творога. В целом по республике объем продовольственного импорта необходимо сократить почти на $300 млн.

Для достижения целевых параметров МАРТ разработал рекомендации организациям торговли, производителям и поставщикам. "Во-первых, необходимо придерживаться уровня доли импорта не более 20%. Во-вторых, товары отечественного производства следует размещать на торговых полках и в местах торговых организаций, визуально доступных и приоритетных для покупателя. Третьим пунктом идет соблюдение уровня торговых надбавок на социально значимые товары. Кроме того, все участники потребительского рынка должны придерживаться установленного параметра базовой инфляции, который равен 4% на текущий год. Наконец, формирование цен на внутреннем рынке должно соответствовать ситуации на внешних рынках", - пояснил Владимир Колтович.

В течение марта - апреля МАРТ будет мониторить выполнение рекомендаций, по результатам могут быть приняты более жесткие меры, касающиеся защиты внутреннего продовольственного рынка. Подобные совещания планируется также провести в других регионах страны.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Брестском облисполкоме сегодня прошел семинар-совещание о дополнительных мерах по защите внутреннего рынка с участием министра антимонопольного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: мы сохраняем большой интерес к прямым контактам с регионами России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика