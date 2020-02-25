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Население Беларуси

25.02.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Численность населения Беларуси по данным переписи населения составила 9 413,4 тыс. человек и по сравнению с данными на 1 октября 2019 года сократилась на 41,3 тыс.

Население Беларуси

 
 
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Численность населения Беларуси по данным переписи населения составила 9 413,4 тыс. человек и по сравнению с данными на 1 октября 2019 года сократилась на 41,3 тыс. ...
 
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