Численность населения Беларуси по данным переписи населения составила 9 413,4 тыс. человек и по сравнению с данными на 1 октября 2019 года сократилась на 41,3 тыс.
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Население Беларуси
Источник материала: Кировец
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Численность населения Беларуси по данным переписи населения составила 9 413,4 тыс. человек и по сравнению с данными на 1 октября 2019 года сократилась на 41,3 тыс. ...
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