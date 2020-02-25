ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"БХ": из-за оптимизации затрат в следующем сезоне не будет не только института сборных, но и команды в МХЛ

25.02.2020 14:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Обозреватель belarushockey.com Дмитрий Пилькевич поделился мнением насчет ожидающихся в следующем сезоне изменений в структуре клубного белорусского хоккея.

Закрытие института сборных становится все ближе и ближе. Если это произойдет, экстралига "Б" потеряет еще один клуб и их останется семь.

То, что это случится, практически решено. Как стало известно от источников, близких к клубам, принято решение, что в следующем сезоне не будет не только института, но и команды в МХЛ, а подготовка резерва для юниорской и молодежной сборных будет возложена на клубы.

Причина — оптимизация затрат. Такое решение принималось на государственном уровне, что не удивительно. Вспомните, что совсем недавно министерство спорта отказало сборной Беларуси в предоставлении чартера на турнир в Словакию, и наша команда была вынуждена провести в пути 17 часов.

В случае, если это в конечном итоге произойдет, в экстралиге "Б" останется всего семь клубов, и федерации придется принимать определенные решения. Во-первых, не получится произвести после первого этапа деление на три группы, так как, согласно нынешнему регламенту, первые четыре команды экстралиги "Б" участвуют в переходом турнире, а остальные - в группе 3. Вот и выходит, что для третьей зоны останется всего три команды.

Во-вторых, тренерский совет наверняка поднимет вопрос количества команд. Главкомы дружин третьей группы не единожды жаловались на пресс-конференциях на малое количество игр, — написал Пилькевич
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обозреватель belarushockey.com Дмитрий Пилькевич поделился мнением насчет ожидающихся в следующем сезоне изменений в структуре клубного белорусского хоккея.
 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за коронавируса в Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика