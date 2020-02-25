От земли и на перспективу — на что обращал внимание Александр Лукашенко при назначениях в КГБ и МВД

Источник материала: Полымя

Президент Беларуси Александр Лукашенко произвел кадровые перестановки в структуре Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних дел, передает корреспондент БЕЛТА.





На должности в этих ведомствах назначены новые первые заместители. Сергей Теребов, прежде начальник управления КГБ по Гомельской области, назначен первым заместителем председателя КГБ. В свою очередь управление в Гомельской области возглавит Александр Мельников.

Первым заместителем министра внутренних дел — начальником криминальной милиции назначен Геннадий Казакевич. До настоящего времени он руководил главным управлением по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД.

Александр Лукашенко не ограничился формальной процедурой назначения, а подробно расспросил руководителей Госсекретариата Совета безопасности, МВД, КГБ, самих назначаемых о ситуации в курируемых сферах, степени компетенции, предыдущем опыте. Главное, чего всегда требует глава государства, — это подбор руководящих кадров на альтернативной основе.

«Данные кандидаты проверены. Каких-то препятствующих назначению обстоятельств нет, товарищ Президент», — отрапортовал государственный секретарь Совбеза Андрей Равков.

«Что написал Вакульчик (председатель КГБ Валерий Вакульчик. — Прим. БЕЛТА), то и есть?» — задал вопрос глава государства.

«Нет, проверили разносторонне. Со всеми структурами», — заверил руководитель госсекретариата.

Тогда Александр Лукашенко переключил свое внимание на председателя КГБ: «Валерий Павлович (Вакульчик), вы уверены? Это ключевые фигуры в КГБ».

Но и он убеждал Президента, что предлагаемые люди как раз те, кто лучше всего подходит на эти должности: «В соответствии с вашими требованиями мы исходили из того, что должны быть решительные руководители, способные возглавить работу на своем участке и обеспечить выполнение задач».

Аналогичный вопрос насчет первого заместителя Президент адресовал министру внутренних дел Юрию Караеву: «Вы, Юрий, как считаете? Вы же, по-моему, там предлагали своих, из войск (внутренние войска МВД. — Прим. БЕЛТА)».

«Нет, на эту должность я предлагал только Геннадия Аркадьевича. Предлагал из войск на Департамент охраны. Геннадий Казакевич служил на различных должностях. Ваше требование, чтобы был от земли человек, соблюдены. Это юридически наиболее грамотный офицер, кроме того, преподает в Академии МВД», — сказал министр.

Юрий Караев не преминул отметить и успехи в борьбе с распространением наркотиков, которой Геннадий Казакевич непосредственно занимался на предыдущем посту. «Главное, что мы сделали, — сдвинули с мертвой точки борьбу с наркотиками. Достижения мы перечисляли, но еще многое предстоит сделать», — сказал он.

Александр Лукашенко подробно расспросил и самого Геннадия Казакевича насчет тенденций и статистики в работе криминальной милиции в целом, насколько большой объем в ее деятельности занимает направление наркоконтроля и противодействия торговле людьми.

«Если говорить о структуре преступности, то, безусловно, количество преступлений по линии уголовного розыска больше. Однако если мы говорим об изощренности преступников, о преступлениях в интернете, то подразделение по наркоконтролю и противодействию торговле людьми является самой продвинутой службой криминальной милиции МВД с точки зрения IT-технологий», — подчеркнул Геннадий Казакевич.

В числе наиболее важных направлений работы он также назвал борьбу с коррупцией, противодействие экстремизму. Вместе с тем 70% преступлений по линии уголовного розыска составляют преступления против собственности и имущества граждан.

«На 30% остаются коррупция, террор, наркотики и торговля людьми… — сделал вывод Александр Лукашенко, получив на это утвердительный ответ. — Я вас к этому и подводил, чтобы задать вопрос. Вы достаточно здесь профессиональны? Извините за то, что я задаю вам его. Потому что в последнее время вы в основном занимались борьбой с наркотиками и торговлей людьми. Хотя это очень важные, относительно новые направления, а вот эта уголовщина… Заземлены ли вы, как сказал Юрий Караев, по этой тематике?»

Геннадий Казакевич рассказал, что ранее проходил службу в должности начальника следственного управления города, работал в службе по борьбе с экономическими преступлениями. Оперативно-разыскная деятельность в целом одинакова для всех подразделений криминальной милиции, хоть и есть своя специфика. «Буду вникать в нее, организовывать работу», — заверил он.

В завершение Александр Лукашенко пояснил, почему пригласил на эти кадровые назначения руководителей КГБ и МВД. Вопрос в особой значимости должности первого заместителя, который при необходимости должен иметь достаточные компетенции, чтобы возгласить ведомство. «Они должны за вами идти. И самый лучший вариант, если первый заместитель или кто-то из заместителей возглавляет министерство. Вот что для меня очень важно. Чтобы вы понимали, что ваши первые заместители, если вдруг вас по должности передвинут на другое место, должны возглавить ведомство», — отметил белорусский лидер.

Президента еще раз заверили, что всех предлагаемых руководителей готовили заранее и именно с таким прицелом. «От земли и на перспективу», — охарактеризовал подход к подбору кадров Андрей Равков.

«Посмотрим. Это же будет видно. Поэтому я убедительно прошу и вас, и главу Администрации, чтобы у нас не было… Знаете, министр хочет с ним работать — пусть идет», — обратил внимание глава государства.

В этой связи он упомянул о предложениях по назначению в Департамент охраны МВД. «Вы же знаете, что я не терплю, когда начальник идет и за собой тащит тех, с кем он где-то работал. Так не должно быть. Давайте людей назначать — профессионалов или со стороны. Чтобы не было круговой поруки. Я не подозреваю в чем-то. Но у меня сразу вопрос: неужели только во внутренних войсках есть кадры? Потому что министр пришел из внутренних войск», — заметил Александр Лукашенко.

Президент при этом обмолвился, что не знает лично кандидатуру в Департамент охраны. «Наверняка он хороший, толковый человек и профессионал. Но обязательно должна быть рокировка при назначении кадров», — сказал он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что отнюдь не против выдвижения перспективных людей, продвижения их по карьерной лестнице. «Кадры должны обновляться, но ни в коем случае не тащить за собой шлейф тех людей, с которыми когда-то служил. В Госсекретариат направляйте, правительство, Администрацию, если они толковые. Рекомендуйте их, боритесь за них», — заключил Президент.





Защитить граждан и не допустить влияния извне — Александр Лукашенко поставил задачи МВД и КГБ

Комитет государственной безопасности усилит работу по недопущению деструктивного влияния на Беларусь извне. Об этом сообщил журналистам Сергей Теребов, которого глава государства назначил первым заместителем председателя КГБ.

До этого Сергей Теребов был начальником управления КГБ по Гомельской области. Вместо него эту должность займет Александр Мельников, прежде начальник управления собственной безопасности КГБ.

«Должность первого заместителя председателя предусматривает решение задач исключительно в компетенции КГБ, в числе которых организация контрразведывательной деятельности, борьба с терроризмом и ряд иных. С учетом этого направления работы были конкретизированы, — рассказал Сергей Теребов. — Каждый год вносит свои коррективы. В целом обстановка стабильная, контролируемая. Но необходимо учитывать все-таки транзитный характер нашей республики. Основной задачей будет недопущение деструктивного влияния извне. На этом будут сосредоточены основные усилия в работе».

Беседуя с руководством комитета, глава государства отдельно остановился на вопросах борьбы с коррупцией. «Здесь была обозначена необходимость добывания исчерпывающей информации о противоправной деятельности фигурантов, недопустимости формализма, шаблонности в работе, дублирования задач правоохранительных органов», — рассказал первый зампредседателя КГБ.

Кроме того, Александр Лукашенко затронул организацию кадровой работы в комитете. Президент подчеркнул, что должна обеспечиваться преемственность, а уровень подготовки сотрудников — постоянно совершенствоваться.

Сегодня также был назначен первый заместитель министра внутренних дел. Им стал начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Геннадий Казакевич. Он отметил, что в структуре преступности львиную долю занимают общеуголовные преступления: кражи, грабежи, разбои, убийства, причинение телесных повреждений. Поэтому главная задача, которую поставил Президент, заключается в сохранении жизни, здоровья и собственности граждан. «В последние несколько лет наметились положительные тренды снижения количества именно этих преступлений. Мы должны всяческие это укреплять», — подчеркнул Геннадий Казакевич.

Министерству внутренних дел предстоит усилить работу и в противодействии коррупции. Александр Лукашенко подчеркнул, что она должна носить системный характер. «Мы должны заниматься преступлениями, которые наносят наибольший вред интересам государства и общества, а не мелкой бытовой коррупцией», — пояснил первый замминистра.

Источник: БелТА

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