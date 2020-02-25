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Не поверите! Литва стала главным импортером электроэнергии из Беларуси

25.02.2020 14:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Балтийское направление было основным для экспорта электроэнергии из Беларуси в 2019 году, в 2020 году, с запуском БелАЭС, Минск рассчитывает нарастить объемы



По итогам прошлого года Беларусь экспортировала 2,37 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 128% больше, чем годом ранее. В стоимостном выражении электроэнергии было поставлено за рубеж на 123, 6 миллиона долларов, сообщает  пресс-служба Белстата.

Основной импортер электроэнергии из Беларуси – Литва. В 2019 году объемы поставок в эту страну выросли на 45,7 %, достигнув 1,5 миллиарда киловатт-часов. В стоимостном выражении экспорт вырос на 42,3 % и составил порядка 77,3 миллиона долларов. Средняя цена экспорта - 5,1 цента за киловатт-час, передает lv.sputniknews.ru.

Экспортные поставки в Украину составили в прошлом году 852,8 миллиона киловатт-часов, или на 45,6 миллиона долларов. Средняя стоимость экспорта составила 5,4 цента за киловатт-час.

В Латвию в 2019 году было экспортировано 8,6 миллиона киловатт-часов на сумму порядка 654,7 тысячи долларов. Средняя цена экспорта составила 7,6 цента.

В прошлом году отмечено сокращение на 36% импорта электроэнергии в Беларусь. В стоимостном выражении поставки снизились до 1,4 миллиона долларов – 35,3 %. Средняя цена импорта, который практически в полном объеме поступил из РФ, составила 4,5 цента за киловатт-час.

Ранее замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк заявил, что у страны уже имеются контракты на поставку электроэнергии в 2020 году – когда уже будет введен в эксплуатацию первый блок БелАЭС.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области в 50 километрах от Вильнюса. Из-за этого Литва вначале пыталась остановить строительство АЭС как небезопасной, а позже призывала соседей - Польшу и Латвию - не покупать энергию у Беларуси.

Если Польша поддержала Литву по той простой причине, что у поляков своей энергии достаточно, то Латвия сообщала, что, по всей видимости, не будет отказываться от покупки энергии в Беларуси.


БелАЭС строит российская госкомпания Росатом. Она будет состоять из двух энергоблоков. Для строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции. Пуск первого энергоблока БелАЭС намечен на 2020 год.
 
Теги: Минск
 
 
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Балтийское направление было основным для экспорта электроэнергии из Беларуси в 2019 году, в 2020 году, с запуском БелАЭС, Минск рассчитывает нарастить объемы
 
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