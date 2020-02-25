Источник материала: Новости Дзержинска

Очередное заседание клуба по интересам «Лабиринт», организованного при Фанипольской городской библиотеке, прошло в виде игры–квеста «Незнайка и ПДД».

Основной целью мероприятия было обобщить знания детей по правилам дорожного движения, безопасного поведения на улице и в транспорте.

Дети с удовольствием участвовали в конкурсах: «Транспорт Тридевятого царства», «Загадки и ребусы от Незнайки», прошли занимательный тест по правилам дорожного движения «Азбука города». А основной изюминкой мероприятия стала импровизированная съемочная площадка, на которой дети смогли почувствовать себя настоящими актерами, снимаясь в сценке «Случай в автомобиле».











