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Пеллеты и дрова вместо российского газа. Вот чем европейцы собираются топить свои частные дома

25.02.2020 15:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новинки отопительного оборудования для европейского частного застройщика показали на международной выставке Progetto Fuoco в итальянской Вероне. Тренд 2020 года — котлы и печи-камины, работающие на дровах и пеллетах. Тенденция — использование их в системах вкупе с альтернативными источниками энергии. REALTY.TUT.BY посетил мероприятие и представил полный отчет об увиденном.


Учитывая растущую стоимость таких энергоресурсов, как нефть и газ, европейцы ищут им альтернативу. Производители отопительного оборудования активно предлагают котлы и печи-камины, работающие на возобновляемом источнике энергии — древесине.




В некоторых странах (например в Германии) древесина приравнивается к альтернативным источникам энергии, государство частично субсидирует их стоимость. Учитывая это, интерес к технике на дровах значительно вырос за последние несколько лет.



Крупные производители привезли на выставку и гибридное оборудование — печи-камины с водяной рубашкой, работающие в паре с тепловым насосом «воздух-вода» и общей буферной емкостью. Такие установки позволяют существенно экономить на электроэнергии: тепловой насос включается только при неработающем камине. Стоимость таких систем даже по европейским меркам достаточно высока — от 18 тысяч евро. Правда, учитывая субсидии от государства и осязаемые сроки окупаемости, гибриды пользуются популярностью.



Гибридность таких систем позволяет подключать в систему отопления также и солнечные коллекторы — в ЕС это уже давно не новость.

Некогда популярные пиролизные котлы на выставке были замечены лишь у нескольких производителей. В данном случае мы видим котел, который предлагают устанавливать в интерьере: он имеет дизайн печи-камина с живым пламенем за стеклом. При этом он работает как один из источников тепла в паре с солнечными коллекторами.



Постоянные участники выставки отмечают, что сегодня в тренде пеллетное оборудование. Оно позволяет сжигать пеллеты максимально эффективно (КПД до 95%) и с минимальными последствиями для экологии. Продвинутые модели оснащаются автоматикой, которая поддерживает заданную температуру в доме, управляется со смартфона. Таким образом, пеллетники по комфорту использования максимально приближены к оборудованию на газе. При установке пеллетного бункера большого размера топливо закупается и загружается раз в сезон.


Стоит отметить, что в линейке производителей традиционных каминов на дровах появились печи-камины с пеллетными горелками и автоматикой.



Пеллетная горелка в каминной топке

Зачастую эти изделия имеют привлекательный современный дизайн и в отличие от классических каминных топок не требуют дополнительных работ по облицовке: они представляют собой готовое к подключению устройство. Пеллеты засыпаются во внутренний бункер камина — в зависимости от его размеров и режима горения их хватит на 15−60 часов работы.


Дизайнерский пеллетный котел-камин с водяной рубашкой

Камин-телевизор?

За процессом горения в топке котла можно наблюдать через стекло

Причем есть устройства, которые обогревают помещение только за счет конвекции (камин греет воздух), а также устройства с водяной рубашкой (к ним можно подключать отопительные радиаторы).




Интерес посетителей вызвали и экокамины. Эти устройства работают на специальном спирту, просты в монтаже, безопасны. Однако в качестве отопительного прибора их не используют: у них чисто декоративная функция.


Экокамин

Классические печи-камины никто не отменял — на выставке они занимали не менее половины всей экспозиции. Внимание обращаем в первую очередь на камины старых премиальных брендов: они задают моду для остальных производителей.

Например, немецкий производитель Brunner в центре своего павильона установил открытую печь-камин.


Датская компания решила повторить свой успех 40-летней давности. Тогда
еще мало известный производитель оборудовал автобус как шоу-рум на колесах и отправился покорять Европу. Теперь у них новый автобус и новые модели.


Удивили украинцы: оказывается, у них есть свой производитель, камины которого привлекли внимание европейцев в Вероне.

Отдельный интерес представляют кухонные комплексы на дровах. Итальянцы их очень любят: у стендов всегда многолюдно.



Вся выставка разместилась в девяти павильонах, каждый из них по размерам не меньше минского футбольного манежа. Количество участников огромно и рассказать о каждом по отдельности не получится. Чтобы оценить масштаб мероприятия, можно посмотреть видео строительного блогера Павла Береснева:

 
Теги: Новости
 
 
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Новинки отопительного оборудования на международной выставке Progetto Fuoco в итальянской Вероне.
 
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