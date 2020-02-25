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Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак

25.02.2020 15:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак
Getty Images

Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер в Каире в возрасте 91 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное телевидение.

Последний месяц Хосни Мубарак находился в реанимации в одной из столичных клиник после операции на желудочно-кишечном тракте.

Хосни Мубарак возглавлял Египет с 1981 по 2011 год. На волне массовых антиправительственных выступлений 3 февраля 2011 года он подал в отставку.

Последние годы Хосни Мубарак жил уединенно с семьей, воздерживаясь от любого общения с прессой.

 
 
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Хосни Мубарак возглавлял Египет с 1981 по 2011 год.
 
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