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МАРТ намерен ужесточить меры против недобросовестной конкуренции

25.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Министерство антимонопольного регулирования и торговли намерено ужесточить меры против недобросовестной конкуренции на потребительском рынке. Об этом заявил сегодня в Бресте руководитель ведомства Владимир Колтович, передает корреспондент БЕЛТА.

МАРТ намерен ужесточить меры против недобросовестной конкуренции
Владимир Колтович. Фото из архива

На совещании, в котором приняли участие представители крупных торговых организаций, производителей региона, речь шла о дополнительных мерах по защите внутреннего рынка. В частности, поднимался вопрос нездоровой конкуренции, которая возникла с появлением предприятий низких цен — так называемых жестких дискаунтеров.

«У нас не запрещен ни один формат торговли. Мы не против жестких дискаунтеров в принципе как таковых. У нас только одно требование — пожалуйста, выполняйте законодательство. Но мы видим нарушения ассортиментного перечня, в организации торговли (предоставление информации покупателю, товарного соседства, санитарного порядка). Это вызывает нарекания не только у покупателей, но и конкурентов. В этой связи совместно с Госстандартом, Минздравом мы будем принимать соответствующие меры», — сказал министр.

В последние годы наблюдается рост торговых сетей с иностранным капиталом. По данным Национального статистического комитета, крупные торговые сети в доли товарооборота в республике занимают 52%, а в доли продовольственного товарооборота — 72%. Между тем общий объем отечественных товаров в сетях, которые занимают доминирующее положение на рынке, в 2019 году составил 60,9%. В том числе по продовольственным сетям — 73,2% (при норме 80%), непродовольственным — 24%.

«У нас есть все основания для введения более жестких мер реагирования. Самыми крайними могут быть восстановление лицензирования розничной торговли с требованием доведения доли отечественных товаров до уровня национальной продовольственной безопасности. Правительству могут быть даны полномочия на разработку порядка применения скидок субъектами торговли. Предусматривается также установление ответственности за нарушение требований законодательства о торговле, предоставление МАРТ, Минздраву и Госстандарту полномочий проведения внеплановых проверок и приостановления работы объектов», — перечислил возможные меры Владимир Колтович.

«Наши усилия в марте-апреле будут направлены на то, чтобы восстановить справедливость и все играли по одним правилам. Мы постараемся это сделать в максимально сжатые сроки вместе с нашими управлениями по областям», — резюмировал глава МАРТ.

Белта

 
Теги: Брест
 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли намерено ужесточить меры против недобросовестной конкуренции на потребительском рынке. Об...
 
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