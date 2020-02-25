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Что делать, если кончился срок действия паспорта
25.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Отделение по гражданству и миграции Горецкого РОВД напоминает, что основным документом, удостоверяющим личность гражданина, является паспорт.
Каждый гражданин Республики Беларусь по достижении 14 лет обязан получить документ, подтверждающий личность, и следить за сроком его действия. Паспорт выдают на 10 лет (для детей до 14 лет — 5 лет). По прошествии данного времени в обязательном порядке необходимо произвести его замену. Данный документ, полученный до 2012 года, сроком действия более 10 лет по-прежнему остается действительным на территории нашей страны.
Паспорт с истекшим сроком не является документом, удостоверяющим личность. По нему вы не имеете права совершать какие-либо операции, в том числе путешествовать.
Изготовление нового паспорта по стандартной процедуре займет один месяц. Размер платы, взимаемой при обмене документа, равен 1 базовой величине. Лицам, не достигшим 14 лет, он выдается бесплатно. Дополнительная плата взимается с заявителей, которые хотят оформить паспорт в ускоренном порядке (15 дней). Придется добавить денежную сумму в размете 1 БВ.
Гражданам, которые забыли обменять свои недействительные паспорта или не желают этого делать по какой-либо причине, необходимо помнить, что в соответствии с ч. 3 ст. 23.53 КоАП Республики Беларусь за отсутствие документа или проживание по недействительным документам, удостоверяющим личность, они могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа до 4 БВ.
Более подробную информацию можно получить в отделении по гражданству и миграции Горецкого РОВД или по телефону 5-88-60.
Сергей Аврамов, начальник отделения по гражданству и миграции Горецкого РОВД
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Отделение по гражданству и миграции Горецкого РОВД напоминает, что основным документом, удостоверяющим личность гражданина, является паспорт. Каждый гражданин...
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