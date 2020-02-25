Что делать, если кончился срок действия паспорта

Источник материала: Горецкий вестник

Отделение по гражданству и миграции Горецкого РОВД напоминает, что основным документом, удостоверяющим личность гражданина, является паспорт.

Каждый гражданин Республики Беларусь по достижении 14 лет обязан получить документ, подтверждающий личность, и следить за сроком его действия. Паспорт выдают на 10 лет (для детей до 14 лет — 5 лет). По прошествии данного времени в обязательном порядке необходимо произвести его замену. Данный документ, полученный до 2012 года, сроком действия более 10 лет по-прежнему остается действительным на территории нашей страны.

Паспорт с истекшим сроком не является документом, удостоверяющим личность. По нему вы не имеете права совершать какие-либо операции, в том числе путешествовать.

По вопросам обмена недействительных паспортов необходимо обращаться в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел, а также в организации, уполномоченные на ведение паспортной работы, либо в расчетно-кассовый центр по месту жительства.

Изготовление нового паспорта по стандартной процедуре займет один месяц. Размер платы, взимаемой при обмене документа, равен 1 базовой величине. Лицам, не достигшим 14 лет, он выдается бесплатно. Дополнительная плата взимается с заявителей, которые хотят оформить паспорт в ускоренном порядке (15 дней). Придется добавить денежную сумму в размете 1 БВ.

Гражданам, которые забыли обменять свои недействительные паспорта или не желают этого делать по какой-либо причине, необходимо помнить, что в соответствии с ч. 3 ст. 23.53 КоАП Республики Беларусь за отсутствие документа или проживание по недействительным документам, удостоверяющим личность, они могут быть привлечены к административной ответственности в виде предупреждения или штрафа до 4 БВ.

Более подробную информацию можно получить в отделении по гражданству и миграции Горецкого РОВД или по телефону 5-88-60.

Сергей Аврамов, начальник отделения по гражданству и миграции Горецкого РОВД