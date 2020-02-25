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«Куб жизни» помог спасти 36-летнюю минчанку: женщина спрыгнула с 8 этажа

25.02.2020 16:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Куб жизни» спас 36-летнюю минчанку на улице Неманской утром 25 февраля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Куб жизни» помог спасти 36-летнюю минчанку: женщина спрыгнула с 8 этажа

«Куб жизни» помог спасти 36-летнюю минчанку: женщина спрыгнула с 8 этажа

Звонок о женщине, которая стояла в открытом окне 8-го этажа, поступил в городское управление МЧС от очевидцев. Спустя 6 минут прибывшие на место спасатели использовали автоколенчатый подъемник, чтобы поговорить с женщиной, однако разговор не удался: она закрыла окно и вернулась в квартиру. Спустившись, спасатели развернули под окном специальную пневматическую подушку – «куб жизни». Как оказалось, вовремя: женщина прыгнула, однако не пострадала.

«Куб жизни» помог спасти 36-летнюю минчанку: женщина спрыгнула с 8 этажа

«Куб жизни» помог спасти 36-летнюю минчанку: женщина спрыгнула с 8 этажа

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Новости Беларуси. «Куб жизни» спас 36-летнюю минчанку на улице Неманской утром 25 февраля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
 
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