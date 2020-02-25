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Курсы валют: доллар начал торги с падения, но потом снова обновил рекорд
25.02.2020 16:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Настал час приникнуть к черным репродукторам и тревожно слушать биржевые сводки. В предыдущие дни пострадали все рекорды. Доведет ли до добра слишком торопливый полет доллара и евро? Удастся ли залатать этот прорыв? Когда уже белорусский рубль дойдет до Вашингтона и Брюсселя?.. Утро на Белорусской валютно-фондовой бирже началось с контратаки белорусского рубля. Длилась она недолго.
Торги начались с того, что доллар немного подешевел. Но потом снова принялся дорожать. Итог дня: плюс 0,22 копейки и цена 2,2268 белорусского рубля. Так высоко доллар еще не забирался. Однако темп сбавил.
Евро по вчерашней инерции продолжил быстро расти. У него плюс 1,11 копейки и цена 2,4176 белорусского рубля.
Российский рубль после вчерашнего падения пытался отвоевывать вчерашние потери и частично смог. Он прибавил 0,52 копейки, сотня торгуется пока по 3,4241 белорусского рубля.
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Настал час приникнуть к черным репродукторам и тревожно слушать биржевые сводки. В предыдущие дни пострадали все рекорды. Доведет ли до добра слишком торопливый...
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