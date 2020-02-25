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Курсы валют: доллар начал торги с падения, но потом снова обновил рекорд

25.02.2020 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Настал час приникнуть к черным репродукторам и тревожно слушать биржевые сводки. В предыдущие дни пострадали все рекорды. Доведет ли до добра слишком торопливый полет доллара и евро? Удастся ли залатать этот прорыв? Когда уже белорусский рубль дойдет до Вашингтона и Брюсселя?.. Утро на Белорусской валютно-фондовой бирже началось с контратаки белорусского рубля. Длилась она недолго.

Курсы валют: доллар начал торги с падения, но потом снова обновил рекорд

Торги начались с того, что доллар немного подешевел. Но потом снова принялся дорожать. Итог дня: плюс 0,22 копейки и цена 2,2268 белорусского рубля. Так высоко доллар еще не забирался. Однако темп сбавил.

Евро по вчерашней инерции продолжил быстро расти. У него плюс 1,11 копейки и цена 2,4176 белорусского рубля.

Российский рубль после вчерашнего падения пытался отвоевывать вчерашние потери и частично смог. Он прибавил 0,52 копейки, сотня торгуется пока по 3,4241 белорусского рубля.

Вчера доллар подорожал на увесистые 1,26 копейки и стоил 2,2246 белорусского рубля. Евро прибавил сразу 1,8 копейки и подрос до 2,4065 белорусского рубля. Российский рубль мощно ударился об пол с силой 2,12 копейки. Сотня стоила 3,4189 белорусского рубля.

 
 
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  Настал час приникнуть к черным репродукторам и тревожно слушать биржевые сводки. В предыдущие дни пострадали все рекорды. Доведет ли до добра слишком торопливый...
 
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