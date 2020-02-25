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Греки устроили массовые беспорядки из-за строительства лагеря для мигрантов

25.02.2020 16:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Греции. На греческих островах Лесбос и Хиос произошли очередные массовые столкновения между местными жителями и полицией. Причина – строительство лагеря для мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Греки устроили массовые беспорядки из-за строительства лагеря для мигрантов

Люди, выступающие против такого соседства, попытались помешать выгрузить технику для постройки. В результате начались беспорядки. Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Греки устроили массовые беспорядки из-за строительства лагеря для мигрантов

На территории Греции уже находится около 150 тысяч мигрантов. В планах властей построить закрытые лагеря на 20 тысяч мест на пяти островах.

Люди в материале: нет

 
 
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Новости Греции. На греческих островах Лесбос и Хиос произошли очередные массовые столкновения между местными жителями и полицией. Причина – строительство лагеря...
 
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