Четыре причины сгонять на чемпионат Европы по биатлону в Раубичи (вы же хотели увидеть снег?)

Источник материала: Tut.by

После того, как Эстония отказалась от проведения чемпионата Европы по биатлону из-за отсутствия снега, Беларусь второй год подряд станет хозяйкой континентального первенства. Первые гонки ЧЕ пройдут в Раубичах уже в среду. А пока SPORT.TUT.BY называет несколько причин посетить соревнования под Минском — в конце концов, следующего большого биатлона в Беларуси придется ждать еще долго.

Большая биатлонная вечеринка Если вы любите биатлон и годами смотрите его по телевизору, но все никак не доберетесь до больших гонок в режиме live, то чемпионат Европы в Раубичах — отличный повод исправить ситуацию.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY В ближайшие дни там будет всё: атмосфера биатлонного праздника, громкие имена в стартовых протоколах, накал борьбы и возможность сорвать голос за своих любимчиков. Помимо биатлонной программы, Раубичи будут завлекать зрителей и околоспортивными «плюшками». Если соскучились по запаху шашлыков, беляшей и согревающей ухе в непогоду — добро пожаловать на домашнюю «европу».

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Организаторы однозначно постараются создать под Минском атмосферу крутого праздника и поддержать репутацию гостеприимной хозяйки европейского первенства. Мы уже делали это на «Гонке легенд» и чемпионате Европы 2019. Вряд ли что-то помешает повторить успех снова.

Наша сборная в сильнейшем составе В Раубичах выступят все белорусские биатлонисты, за которыми болельщики следят на этапах Кубка мира и IBU.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY За медали в мужских гонках будут бороться Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский, Никита Лобастов, Максим Воробей, Виктор Кривко и Егор Казаринов. В женских стартах примут участие Ирина Кривко, Анна Сола, Динара Алимбекова, Елена и Ирина Кручинкины, Аделина Сабитова и Дарья Кудаева. Согласитесь, крутая возможность взять автограф и вживую поболеть за наших олимпийских чемпионок и компанию? Тем более мотивации у белорусских гонщиков не занимать. Сезон 2019/2020 у нас пока откровенно не ладится. Белорусские биатлонисты так ни разу и не отметились на подиуме Кубка мира, а нашим лучшим местом остается деревянная медаль [4-е место] Анны Солы в спринте Рупольдинга.

Фото из личного архива Анны Солы Так что домашняя «европа» — едва ли не последний шанс для сборной спасти сезон и собрать коллекцию наград в отсутствии грозных конкурентов и мировой элиты.

Звезды Кубка мира — в Беларуси Конечно, в этом году мы не увидим на «европе» таких топов, как Тарьей Бё или Ханна Оберг. Оно и понятно: континентальное первенство в 2020-м проходит после чемпионата мира, так что использовать ЧЕ как контрольный старт нет никакого смысла. Но и в нынешнем году чемпионат Европы не останется без звездных имен.

Фото: Денис Костюченко, TUT.BY Самым распиаренным гонщиком этого первенства станет, пожалуй, немец Эрик Лессер — двукратный призер отгремевшего чемпионата мира в Антхольце, дважды чемпион мира 2015 года, а также олимпийский чемпион сочинской эстафеты (после лишения России золотой медали из-за нарушения антидопинговых правил Евгением Устюговым). Помимо Лессера, в старт-листах есть еще несколько громких фамилий, хорошо известных по Кубку мира. Вы точно знаете немцев Марен Хаммершмидт и Романа Реса, француза Эмильена Клода и латышей Андрея Расторгуевса и Байбу Бендику. Боевой состав привезет и команда России: Никита Поршнев, Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов, выступавшие на мире в Антхольце, надежда российского биатлона Карим Халили, а также бойфренд Динары Алимбековой, в этом сезоне дебютировавший на Кубке мира, — Кирилл Стрельцов.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY В составе женской российской команды тоже много знакомых имен: Кристина Резцова, Виктория Сливко, Анастасия Поршнева, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Екатерина Глазырина и Валерия Васнецова — все спортсменки проверены Кубком мира. Сборная Украины приедет в Раубичи в основном составе, который совсем недавно сражался (и брал медали!) в Италии. Болельщики увидят олимпийских чемпионок Виту и Валю Семеренко, Юлию Джиму и Елену Пидгрушную, а также чемпиона мира 2019 Дмитро Пидручного.

Дарья Блашко — крайняя справа. Фото из инстаграма Дарьи Блашко Плюс к сборной Украины присоединится и Дарья Блашко — экс-белоруска, которая по юниоркам уже выигрывала в Раубичах чемпионат мира. Своих лидеров на континентальное первенство привезут также команды Эстонии и Болгарии.

Снег, которого этой зимой всем очень не хватает Да-да, несмотря на плюсовую температуру и дождь по прогнозу, снег на лыжне в Раубичах все же будет. Пусть и искусственный, но, согласитесь, этой зимой выбирать не приходится.

Фото: Анна Иванова, Tribuna.com Так что, если очень скучали по главному зимнему атрибуту, то вот шанс повидаться с ним хотя бы в конце февраля. Заместитель директора «Раубичей» по административно-хозяйственной работе Леонид Карась подчеркивает , что запасов снега хватит на весь турнир: — Трасса уже практически готова и вызывает меньше всего опасений. Куда больше волнует ситуация на стадионе. Сейчас прилагаем все усилия, чтобы удержать снег именно там. Помогают коллеги из «Заячьей поляны», а также городской трассы. Кроме того, после завершившегося этапа Кубка мира по фристайлу сняли снег со склона, где его было достаточно много.

Фото: Анна Иванова, Tribuna.com Расписание гонок чемпионата Европы: 26 февраля, среда 13:00 — Супер-спринт (мужчины, квалификация)

15:00 — Супер-спринт (женщины, квалификация)

17:30 — Супер-спринт (мужчины, финал)

18:00 — Супер-спринт (женщины, финал) 27 февраля, четверг 14:00 — Одиночная смешанная эстафета

17:00 — Смешанная эстафета 29 февраля, суббота 12:30 — Спринт (мужчины)

15:30 — Спринт (женщины) 1 марта, воскресенье 12:30 — Гонка преследования (мужчины)

14:30 — Гонка преследования (женщины)