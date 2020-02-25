Заслуженному учителю БССР Марие Курлович – 95 лет!

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Во вторник, 25 февраля, 95-летний юбилей отметила ветеран педагогического труда, заслуженный учитель БССР Мария Курлович.





Этот радостный день с юбиляршей разделили ее семья, а также председатель Ганцевичской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Светлана Соболь, председатель районного Совета ветеранов Евгения Статько, директор ГУО «Средняя школа №1 г. Ганцевичи» Андрей Казак и председатель первичной профсоюзной организации первой школы Елена Силицкая.





Представители местной власти поздравили заслуженного учителя с праздником, высказали искренние слова благодарности за ее вклад в становление и развитие учреждения образования, одарили Марию Михайловну цветами и подарками, пожелав крепкого здоровья и долгих лет жизни.





Дарья ЗАНЬКО.

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