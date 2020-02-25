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Заслуженному учителю БССР Марие Курлович – 95 лет!

25.02.2020 16:42 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Во вторник, 25 февраля, 95-летний юбилей отметила ветеран педагогического труда, заслуженный учитель БССР Мария Курлович.

Заслуженному учителю БССР Марие Курлович – 95 лет!

Этот радостный день с юбиляршей разделили ее семья, а также председатель Ганцевичской районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки Светлана Соболь, председатель районного Совета ветеранов Евгения Статько, директор ГУО «Средняя школа №1 г. Ганцевичи» Андрей Казак и председатель первичной профсоюзной организации первой школы Елена Силицкая.

Заслуженному учителю БССР Марие Курлович – 95 лет!

Представители местной власти поздравили заслуженного учителя с праздником, высказали искренние слова благодарности за ее вклад в становление и развитие учреждения образования, одарили Марию Михайловну цветами и подарками, пожелав крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Заслуженному учителю БССР Марие Курлович – 95 лет!

Дарья ЗАНЬКО.


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Во вторник, 25 февраля, 95-летний юбилей отметила ветеран педагогического труда, заслуженный учитель БССР Мария Курлович. Этот радостный день с юбиляршей
 
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