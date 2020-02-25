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Соболенко начала турнир в Дохе с тяжелейшей победы над Контавейт

25.02.2020 16:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№ 13 WTA) одержала тяжелейшую победу над эстонкой Анетт Контавейт (№ 22 WTA) на турнире в Дохе — 7:5, 2:6, 7:5.


Фото: Reuters

За счет рейтинга Арина начинала турнир сразу со второго раунда. Контавейт ранее победила Анастасию Севастову из Латвии и хорошо начала матч с Соболенко, сразу сделав брейк. В третьем гейме белоруска взяла очко на подаче соперницу, после чего игра выровнялась. Соперницы дошли до счета 5:5, после чего Арина вновь оформила брейк и затем взяла свою подачу — 7:5.

Второй сет начался с брейка Соболенко, но затем Контавейт выиграла четыре гейма подряд. Не помог Арине и коучинг Дмитрия Турсунова. Эстонка уверенно довела партию до победы.

Третий сет стал, пожалуй, самым интересным в матче. После 3:3 Арина дважды делала брейк, но эстонка каждый раз отвечала тем же. Но если белоруска смогла взять еще одну подачи Контавейт, то Анетт ответить тем же не смогла.

В следующем раунде Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Мария Саккари (№ 20 WTA) — Тереза Мартинцова (№ 157 WTA).

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№ 13 WTA) одержала тяжелейшую победу над эстонкой Анетт Контавейт (№ 22 WTA) на турнире в Дохе - 7:5, 2:6, 7:5.
 
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