В Бельгии построили необычный дом-землянку. Как она выглядит внутри и снаружи

Источник материала: Tut.by

Студия Okami Architecten построила в Бельгии необычный дом, который расположен на склоне холма и поэтому наполовину находится в земле. Об особенностях этого сооружения рассказывает Deezen .





Дом находится в живописном районе возле долины Мон-де-л'Энклюс. В этом регионе действуют строгие строительные нормы, но архитекторам удалось убедить местные власти в том, чтобы им разрешили построить дом не со скатной крышей, как принято в этой местности.

В итоге получилось здание из кирпича и бетона, которое почти наполовину спрятано в холме. В Okami Architecten этот проект назвали «невидимым домом».

Если смотреть сверху холма, то заметить можно лишь дымоход камина тонкие балюстрады. Это все, что говорит о том, что тут есть дом.





А вот уже со склона холма дом выглядит вот так:













В выступающей части дома расположены гостиная, кухня и столовая. В подземной — три спальни.













Кроме того, внутри дома есть маленький застекленный внутренний дворик, который создает дополнительное освещение.











