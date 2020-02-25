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В Бельгии построили необычный дом-землянку. Как она выглядит внутри и снаружи

25.02.2020 17:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Студия Okami Architecten построила в Бельгии необычный дом, который расположен на склоне холма и поэтому наполовину находится в земле. Об особенностях этого сооружения рассказывает Deezen.


Дом находится в живописном районе возле долины Мон-де-л'Энклюс. В этом регионе действуют строгие строительные нормы, но архитекторам удалось убедить местные власти в том, чтобы им разрешили построить дом не со скатной крышей, как принято в этой местности.

В итоге получилось здание из кирпича и бетона, которое почти наполовину спрятано в холме. В Okami Architecten этот проект назвали «невидимым домом».

Если смотреть сверху холма, то заметить можно лишь дымоход камина тонкие балюстрады. Это все, что говорит о том, что тут есть дом.


А вот уже со склона холма дом выглядит вот так:







В выступающей части дома расположены гостиная, кухня и столовая. В подземной — три спальни.






Кроме того, внутри дома есть маленький застекленный внутренний дворик, который создает дополнительное освещение.




 
 
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Если смотреть на дом сверху холма, то заметить можно лишь дымоход камина тонкие балюстрады.
 
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