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В Бельгии построили необычный дом-землянку. Как она выглядит внутри и снаружи
Источник материала: Tut.by
Студия Okami Architecten построила в Бельгии необычный дом, который расположен на склоне холма и поэтому наполовину находится в земле. Об особенностях этого сооружения рассказывает
Дом находится в живописном районе возле долины Мон-де-л'Энклюс. В этом регионе действуют строгие строительные нормы, но архитекторам удалось убедить местные власти в том, чтобы им разрешили построить дом не со скатной крышей, как принято в этой местности.
В итоге получилось здание из кирпича и бетона, которое почти наполовину спрятано в холме. В Okami Architecten этот проект назвали «невидимым домом».
Если смотреть сверху холма, то заметить можно лишь дымоход камина тонкие балюстрады. Это все, что говорит о том, что тут есть дом.
А вот уже со склона холма дом выглядит вот так:
Кроме того, внутри дома есть маленький застекленный внутренний дворик, который создает дополнительное освещение.
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Если смотреть на дом сверху холма, то заметить можно лишь дымоход камина тонкие балюстрады.
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