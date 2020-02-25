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Минская область: природная кладовая

25.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Каждая шестая тонна минеральных удобрений в мире добывается здесь, здесь же производят первоклассные БелАЗы, сюда приезжают отдохнуть и полюбоваться рыцарскими замками, здешняя природа завораживает даже искушенных путешественников, а местный СПА-центр с уникальной аппаратурой помогает пациентам современными методами расслабиться и быстро поправить здоровье. Столичный регион Беларуси – витрина страны. Отправимся в Минскую область и увидим все своими глазами прямо сейчас!



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