Минская область: природная кладовая

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Каждая шестая тонна минеральных удобрений в мире добывается здесь, здесь же производят первоклассные БелАЗы, сюда приезжают отдохнуть и полюбоваться рыцарскими замками, здешняя природа завораживает даже искушенных путешественников, а местный СПА-центр с уникальной аппаратурой помогает пациентам современными методами расслабиться и быстро поправить здоровье. Столичный регион Беларуси – витрина страны. Отправимся в Минскую область и увидим все своими глазами прямо сейчас!