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Минская область: природная кладовая
25.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Каждая шестая тонна минеральных удобрений в мире добывается здесь, здесь же производят первоклассные БелАЗы, сюда приезжают отдохнуть и полюбоваться рыцарскими замками, здешняя природа завораживает даже искушенных путешественников, а местный СПА-центр с уникальной аппаратурой помогает пациентам современными методами расслабиться и быстро поправить здоровье. Столичный регион Беларуси – витрина страны. Отправимся в Минскую область и увидим все своими глазами прямо сейчас!
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Какие перспективы развития у столичного региона Беларуси?
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