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Ученики из Слуцка представили свои научные разработки на конкурсе в России и завоевали несколько наград
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Научные разработки мирового значения. Ученики из Слуцка завоевали сразу несколько наград на престижных соревнованиях в России, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Елизавета Гринюк и Тимофей Стамбровский представили свои разработки по экологии и физике международному жюри.
На открытой конференции в Москве среди нескольких сотен работ школьники получили дипломы первой и второй степеней. К тому же, на Балтийском научно-инженерном конкурсе Лиза и Тимофей снова стали лучшими. Настоящий фурор произвел экономичный ветрогенератор, который можно использовать почти везде.
Тимофей Стамбровский, ученик средней школы № 11 Слуцка:
Елизавета Гринюк, ученица средней школы № 11 Слуцка:
Сейчас изобретатели планируют усовершенствовать свои разработки. Руководство области пригласило молодежь в школу предпринимательства. Во время учебы они смогут получить дополнительную информацию от специалистов различных сфер.
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Ученики из Слуцка представили свои научные разработки на конкурсе в России и завоевали несколько наград
Новости Беларуси. Научные разработки мирового значения. Ученики из Слуцка завоевали сразу несколько наград на престижных соревнованиях в России, сообщили в...
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