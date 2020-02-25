МАРТ потребовал урезать импорт продуктов питания: мы перешли красную черту

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Министра беспокоит ситуация на потребительском рынке страны, а именно – рост импорта, доля которого на сегодня составляет 22,5% и превышает пределы критического уровня (20%).

По Беларуси продовольственный импорт сократят на $300 млн

Владимир Колтович отметил, что доля продовольственных товаров отечественного производства в розничном товарообороте за 2019 год составила 77,5%, и в этом году ее нужно повысить до 80%.

«Рост импорта – это трата валюты , увеличение отрицательного сальдо . Понятно, что конкуренция является двигателем рынка, развития производительных сил, торговли. Выше конкуренции может быть только национальная безопасность. За прошедший год мы, к сожалению, перешли красную черту на потребительском рынке и по продовольственной торговле уменьшили долю отечественных товаров ниже допустимого», – сказал глава МАРТ, передает БЕЛТА.



фото: Myfin.by

За счет каких продуктов?

Брестская область по доле импорта занимает третье место. В 2019 году регион импортировал потребительских товаров на $497 млн. В этом году области предстоит снизить продовольственный импорт на $16 млн.

МАРТ считает, что можно сократить поставки из-за рубежа растительного масла, кондитерских изделий, шоколада, пива, пшеничной муки, яблок, безалкогольных и алкогольных напитков, минеральной воды, сыров и творога.

В целом по Беларуси объем продовольственного импорта необходимо сократить почти на $300 млн.

МАРТ дал рекомендации по защите внутреннего рынка

МАРТ рекомендует организациям торговли, производителям и поставщикам придерживаться уровня доли импорта не более 20%. Товары отечественного производства следует размещать в визуально доступных и приоритетных для покупателя местах. Нужно соблюдать уровень торговых надбавок на социально значимые товары. Все участники потребительского рынка должны придерживаться установленного параметра базовой инфляции (4% на текущий год). Формирование цен на внутреннем рынке должно соответствовать ситуации на внешних рынках, отметил Владимир Колтович.

В марте - апреле МАРТ будет мониторить выполнение рекомендаций, а затем может принять более жесткие меры по защите внутреннего продовольственного рынка.