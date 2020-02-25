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МАРТ потребовал урезать импорт продуктов питания: мы перешли красную черту
Источник материала: Myfin
Министра беспокоит ситуация на потребительском рынке страны, а именно – рост импорта, доля которого на сегодня составляет 22,5% и превышает пределы критического уровня (20%).
По Беларуси продовольственный импорт сократят на $300 млн
Владимир Колтович отметил, что доля продовольственных товаров отечественного производства в розничном товарообороте за 2019 год составила 77,5%, и в этом году ее нужно повысить до 80%.
«Рост импорта – это трата
За счет каких продуктов?
Брестская область по доле импорта занимает третье место. В 2019 году регион импортировал потребительских товаров на $497 млн. В этом году области предстоит снизить продовольственный импорт на $16 млн.
МАРТ считает, что можно сократить поставки из-за рубежа растительного масла, кондитерских изделий, шоколада, пива, пшеничной муки, яблок, безалкогольных и алкогольных напитков, минеральной воды, сыров и творога.
В целом по Беларуси объем продовольственного импорта необходимо сократить почти на $300 млн.
МАРТ дал рекомендации по защите внутреннего рынка
МАРТ рекомендует организациям торговли, производителям и поставщикам придерживаться уровня доли импорта не более 20%. Товары отечественного производства следует размещать в визуально доступных и приоритетных для покупателя местах. Нужно соблюдать уровень торговых надбавок на социально значимые товары. Все участники потребительского рынка должны придерживаться установленного параметра базовой
В марте - апреле МАРТ будет мониторить выполнение рекомендаций, а затем может принять более жесткие меры по защите внутреннего продовольственного рынка.
Источник: Myfin.by
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На потребительском рынке Беларуси доля импорта по продовольственным товарам выходит за пределы критического уровня. На этом акцентировал внимание министр...
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