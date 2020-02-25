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Вратарь так хотел обвести соперника, что забил себе гол
Источник материала: Tut.by
Вратарь клуба «Хенераль Диас» Густаво Сердан подвел своих партнеров в матче 6-го тура чемпионата Парагвая с командой «Гуаренья», сообщает
На 16-й минуте гости проводили атаку по правому флангу. Защитнику хозяев удалось опередить оппонента и отдать передачу на Густаво. Голкипер решил не спешить с выносом мяча и, увидев приближающегося нападающего, попытался обвести его, направившись вдоль лицевой линии.
Осознав, что примущество в скорости на стороне соперника, Сердан предпринял попытку закрыть мяч корпусом, однако запутался в собственных ногах и отправил футбольный снаряд в свои ворота, чем развеселил болельщиков гостей.
Матч завершился со счетом 1:1 — под занавес первого тайма «Хенераль Диас» забил ответный гол, а во втором тайме ни одной из команд не удалось вырвать победу.
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Вратарь клуба «Хенераль Диас» Густаво Сердан подвел своих партнеров в матче 6-го тура чемпионата Парагвая с командой «Гуаренья», сообщает «Чемпионат.ком».
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