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Вратарь так хотел обвести соперника, что забил себе гол

25.02.2020 16:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вратарь клуба «Хенераль Диас» Густаво Сердан подвел своих партнеров в матче 6-го тура чемпионата Парагвая с командой «Гуаренья», сообщает «Чемпионат.ком».

На 16-й минуте гости проводили атаку по правому флангу. Защитнику хозяев удалось опередить оппонента и отдать передачу на Густаво. Голкипер решил не спешить с выносом мяча и, увидев приближающегося нападающего, попытался обвести его, направившись вдоль лицевой линии.

Осознав, что примущество в скорости на стороне соперника, Сердан предпринял попытку закрыть мяч корпусом, однако запутался в собственных ногах и отправил футбольный снаряд в свои ворота, чем развеселил болельщиков гостей.

Матч завершился со счетом 1:1 — под занавес первого тайма «Хенераль Диас» забил ответный гол, а во втором тайме ни одной из команд не удалось вырвать победу.

 
 
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Вратарь клуба «Хенераль Диас» Густаво Сердан подвел своих партнеров в матче 6-го тура чемпионата Парагвая с командой «Гуаренья», сообщает «Чемпионат.ком».
 
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