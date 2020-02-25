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«Нерентабельный магазин закрыть, деревню - ликвидировать. А если подумать?»

25.02.2020 16:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Нерентабельный магазин закрыть, деревню - ликвидировать. А если подумать?»
АиФ

«Нам все твердят, что магазин нерентабельный, от него нет прибыли. Но у нас в республике много неприбыльных предприятий. И надо думать не о том, как бы скорее их закрыть, а деревню ликвидировать, а о том, как сделать их прибыльными. Может, нам неприбыльно хлеб сеять, молоко и мясо производить. Давайте тогда импортировать?

По телевизору чиновники часто хвастаются, что Беларусь - богатая страна. А когда простой рабочий белорус обратится за помощью, ответ один: «Нет средств!» Мы хотим, чтобы чиновники правильно поняли критику в свой адрес, а не увиливали от ответа. Не искали крайнего! «Кто ты такой, чтобы меня учить!» И кругом сплошные штрафы! Только и занимаются тем, чтобы придумать новый штраф! А цены все растут…»

Жители д. Полберег (43 подписи)

«Нерентабельный магазин закрыть, деревню - ликвидировать. А если подумать?»
«Это не жизнь, а существование, когда зарплата меньше пенсий»
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В редакцию пришло письмо о решении закрыть магазин, в который ходят за покупками жители д. Полберег, Волосовка, Антоновка Новогрудского р-на.
 
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