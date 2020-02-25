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Российский СК нашел второго подозреваемого по делу об убийстве Япончика

25.02.2020 17:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

СК нашел второго предполагаемого соучастника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончик): как сообщает ведомство, это 39-летний Каха Газзаев.

С 2017 года он отбывает наказание «в местах лишения свободы за совершение других преступлений».

Новые обвинения Газзаеву предъявили по статьям о незаконном хранении оружия и об убийстве в составе организованной группы, его арестовали на два месяца.

По данным следствия, Газзаев хранил и перевозил винтовку, из которой убили Япончика, и передал ее соучастникам преступления.

«В момент непосредственного совершения убийства [Газзаев] находился на месте происшествия и наблюдал за прилегающей к нему территорией», — утверждает СК.


В начале февраля СК сообщил о задержании Муртазы Шадании — также предполагаемого соучастника убийства Иванькова.

Роль Шадании заключалась в  слежке за Иваньковым «для установления его образа жизни и выбора места убийства», полагает следствие.
 
 
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СК нашел второго предполагаемого соучастника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончик): как сообщает ведомство, это 39-летний Каха Газзаев.
 
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