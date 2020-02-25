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Госкомимущество хочет самолет
Источник материала: Партизан
Госкомимущество сообщает, что начаты переговоры с DIAMOND Aircraft Industries GmbH (Австрия) о возможной закупке самолета для аэрофотосъемки.
Судя по фото на
Госкомимущество хочет самолет для аэрофотосъемки: цена вопроса около $600 тыс.
Фото: Госкомимущество
В каталоге производителя говорится, что это четырехместная модель. Максимальный радиус — 2250 км.
Эксплуатировать самолет, скорее всего, будет госпредприятие «БелПСХАГИ». Пока что у него есть только беспилотники Geoscan 201 и DJI Phantom 4.
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Госкомимущество сообщает, что начаты переговоры с DIAMOND Aircraft Industries GmbH (Австрия) о возможной закупке самолета для аэрофотосъемки.
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