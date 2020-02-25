ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В сфере особого внимания: фестиваль национальных культур с акцентом на юбилей Победы, совместная работа по противодействию незаконному обороту наркотиков

25.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В сфере особого внимания: фестиваль национальных культур с акцентом на юбилей Победы, совместная работа по противодействию незаконному обороту наркотиков

Недопущение роста наркопреступлений в регионе находится под постоянным контролем органов власти. Эффективность данных мер подтверждается тенденцией на сохранение положительной динамики снижения подобных преступлений. Успешная стратегия противодействия распространению наркотиков включает в себя не только действия правоохранителей, но и профилактику лечения, реабилитацию наркозависимых, их дальнейшую социализацию. Для этого в области создана соответствующая инфраструктура и кадровое обеспечение в медицинской сфере,  а также налажено тесное взаимодействие между ответственными службами.
 
Тему борьбы с наркотическим злом осенью прошлого года обозначил на совещании Глава государства. Тогда разговор предметно касался вопросов противодействия наркопреступности и профилактики потребления запрещенных веществ. Президент отметил, что принятые меры в целом способствовали определенной стабилизации обстановки, однако констатировал сохранение рисков и угроз.
 
Какая работа проводится сейчас и какие форматы эффективного противодействия наркотрафику важно внедрить в практику – эти вопросы обсудили на оперативном совещании в облисполкоме, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов.
 
– Следует подчеркнуть, что число преступлений, связанных с наркозависимостью, снижается. Но такая картина не должна нас успокаивать. Надо помнить, что Беларусь открытая страна, с большими транзитными потоками. И Гродненщина в этом смысле показательный регион, через который проходят сотни тысяч транспортных средств, пассажиров, туристов. Мы открыты, но в то же время мы должны строго следить и пресекать любой преступный наркотрафик,  – подчеркнул Владимир Кравцов.
 
Эксперты характеризуют период последних пяти лет с 2015 по 2019 годы снижением наркопреступлений, однако, в этой сфере сохраняется высокая латентность правонарушений и пострадавших. Так, с начала 2020 года в регионе зафиксированы уже два случая передозировки наркотиков и две смерти. В этой связи, как было особо подчеркнуто на совещании в облисполкоме, работать нужно не только над снижением числа таких правонарушений, но и предупреждения употребления запрещенных веществ, проводить эффективную профилактическую работу с молодежью, в СМИ, постоянно вести разъяснительную работу с родителями, приглашать на такие встречи специалистов.
Над реабилитацией наркозависимых в регионе активно работают специалисты-медики. Программы для наркозависимых в последние годы четко показали свою эффективность. В области они проводятся в двух медучреждениях, и уже 20 пациентов, которые прошли весь курс лечения, социализированы и сегодня снова благополучно вернулись в семьи, сели за руль, устроились на работу, стали полноценными членами общества. Своим примером они показывают, что со злом можно и нужно бороться, спасая жизни граждан. Важную и посильную помощь оказывают сообщества анонимных наркоманов, которые оказывают психологическую поддержку, реализуют проекты и акции. Эта работа должна продолжаться и этот опыт следует расширять в области.
 

На оперативном совещании в облисполкоме еще одной актуальной темой стал Республиканский фестиваль национальных культур, который пройдет в Гродно в этом году. Как было отмечено, фестиваль по традиции соберет гостей 5-6 июня, а 7 июня на Августовском канале. На Республиканском фестивале национальных культур в знаковый для всей страны год 75-летия Великой Победы будет сделан акцент на юбилейную дату. Как подчеркнули во время совещания в облисполкоме, праздник Победы – это не только боевая доблесть и честь. Победа – это стабильность жизни будущих поколений, счастье детей и уверенность в завтрашнем дне. Благодаря силе, единству и сплоченности разных народов, вступивших в битву с немецкими захватчиками, новые поколения, рожденные на мирной земле, могут благополучно жить, творить и созидать. XІІI Республиканский фестиваль национальных культур посвятят поколениям людей, выросших за 75 лет мирной жизни и 24 фестивальных года в Беларуси. Всего в фестивале национальных культур примут участие 35 национальностей. В этом году присоединились к празднику албанцы и кабардино-балкарцы.

#местное самоуправление
Лилия НОВИЦКАЯ
https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недопущение роста наркопреступлений в регионе находится под постоянным контролем органов власти. Эффективность данных мер подтверждается тенденцией на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Госкомимущество хочет самолет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
25.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика