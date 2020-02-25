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В сфере особого внимания: фестиваль национальных культур с акцентом на юбилей Победы, совместная работа по противодействию незаконному обороту наркотиков
25.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Недопущение роста наркопреступлений в регионе находится под постоянным контролем органов власти. Эффективность данных мер подтверждается тенденцией на сохранение положительной динамики снижения подобных преступлений. Успешная стратегия противодействия распространению наркотиков включает в себя не только действия правоохранителей, но и профилактику лечения, реабилитацию наркозависимых, их дальнейшую социализацию. Для этого в области создана соответствующая инфраструктура и кадровое обеспечение в медицинской сфере, а также налажено тесное взаимодействие между ответственными службами.
Тему борьбы с наркотическим злом осенью прошлого года обозначил на совещании Глава государства. Тогда разговор предметно касался вопросов противодействия наркопреступности и профилактики потребления запрещенных веществ. Президент отметил, что принятые меры в целом способствовали определенной стабилизации обстановки, однако констатировал сохранение рисков и угроз.
Какая работа проводится сейчас и какие форматы эффективного противодействия наркотрафику важно внедрить в практику – эти вопросы обсудили на оперативном совещании в облисполкоме, которое провел председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов.
– Следует подчеркнуть, что число преступлений, связанных с наркозависимостью, снижается. Но такая картина не должна нас успокаивать. Надо помнить, что Беларусь открытая страна, с большими транзитными потоками. И Гродненщина в этом смысле показательный регион, через который проходят сотни тысяч транспортных средств, пассажиров, туристов. Мы открыты, но в то же время мы должны строго следить и пресекать любой преступный наркотрафик, – подчеркнул Владимир Кравцов.
Эксперты характеризуют период последних пяти лет с 2015 по 2019 годы снижением наркопреступлений, однако, в этой сфере сохраняется высокая латентность правонарушений и пострадавших. Так, с начала 2020 года в регионе зафиксированы уже два случая передозировки наркотиков и две смерти. В этой связи, как было особо подчеркнуто на совещании в облисполкоме, работать нужно не только над снижением числа таких правонарушений, но и предупреждения употребления запрещенных веществ, проводить эффективную профилактическую работу с молодежью, в СМИ, постоянно вести разъяснительную работу с родителями, приглашать на такие встречи специалистов.
Над реабилитацией наркозависимых в регионе активно работают специалисты-медики. Программы для наркозависимых в последние годы четко показали свою эффективность. В области они проводятся в двух медучреждениях, и уже 20 пациентов, которые прошли весь курс лечения, социализированы и сегодня снова благополучно вернулись в семьи, сели за руль, устроились на работу, стали полноценными членами общества. Своим примером они показывают, что со злом можно и нужно бороться, спасая жизни граждан. Важную и посильную помощь оказывают сообщества анонимных наркоманов, которые оказывают психологическую поддержку, реализуют проекты и акции. Эта работа должна продолжаться и этот опыт следует расширять в области.
На оперативном совещании в облисполкоме еще одной актуальной темой стал Республиканский
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В сфере особого внимания: фестиваль национальных культур с акцентом на юбилей Победы, совместная работа по противодействию незаконному обороту наркотиков
Недопущение роста наркопреступлений в регионе находится под постоянным контролем органов власти. Эффективность данных мер подтверждается тенденцией на...
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