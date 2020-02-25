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«Я чувствую себя беспомощной». Истории тех, кто столкнулся с коронавирусом
Источник материала: СТВ
В начале января внимание всего мира привлёк коронавирус, который начал распространяться в Китае. За это время произошло много разных событий, очень многих прямо или косвенно затронули события, связанные с Covid-19. Мы собрали несколько историй этих людей.
На своей странице в Facebook британец Дэвид Абель
Позже пару из Нортгемптоншира перевезли из лайнера Diamond Princess, который был помещен на карантин близ Иокогамы, в больницу.
«За пределами больницы я почувствовал себя странно и чуть не потерял сознание. Каждая пора в моём теле открылась. Меня посадили в инвалидное кресло и отвезли в нашу комнату», – вспомнил случай Дэвид.
Несмотря на все сложности, с которыми приходится сталкиваться, Абель сказал, что он и Салли находятся в самом лучшем месте, где могут положиться на врачей. Некоторое время назад Дэвид предупредил, что не сможет больше выходить на связь, поскольку там сложности с интернетом.
Как
«Окна каюты невозможно открыть. Там нет балкона, нет доступа к свежему воздуху. Вся еда на корабле подается холодной. Моя мама съела лишь немного хлеба», – сказал Чан, сославшись на слова матери.
Мужчина добавил, что у женщины с хроническими проблемами сердца в скором времени могут закончиться лекарства.
Сын пассажирки по фамилии Ченг тоже сказал, что у его 69-летней матери заканчиваются медикаменты, которые она принимает для лечения гипертонии и высокого уровня холестерина.
«Я пожилой человек с хроническими заболеваниями. Мне необходимо регулярно принимать лекарства, но сейчас я застряла на этом корабле. Это причиняет боль, и я чувствую себя беспомощной», – сказала мама Ченга в голосовом сообщении.
Мужчины рассказали, что их отцам приходилось делить палату с четырьмя другими японскими пациентами с коронавирусом и пользоваться одним и тем же туалетом. Сыновья пассажиров добавили, что в больнице также не было необходимых медикаментов для лечения хронических болезней сердца у мужчин.
Харн Ламберт, преподавал в Ухане:
На этой неделе я пережил смесь эмоций: чувство облегчения от прибытия домой, подальше от опасного Уханя, но также и немного грусти от того, что там осталось так много друзей.
Это были настоящие эмоциональные американские горки, но мы старались оставаться в хорошем настроении, чтобы время проходило быстрее.
Казалось, что дни этой недели тянулись годами. Однако неожиданно мы поняли, что осталось совсем немного до момента, когда мы сможем отправиться по домам. И вероятность того, что у кого-то будет обнаружен вирус, падает с каждым днем.
Настроение переменилось. Люди с большим энтузиазмом выходят из комнат и контактируют с другими. Некоторые из «заключенных» планируют провести второй покерный матч. Я должен признать, что проиграл 60 фунтов стерлингов в первую ночь, но все во имя веселья.
Для дальнейшего развлечения я решил составить и провести викторину. Надеюсь, что это отделит сильных от слабых или, по крайней мере, даст нам представление о том, как скука повлияла на наш интеллект. Это стало бы интересным исследованием.
Также я должен упомянуть, насколько замечательным был персонал в больнице Арроу Парк. Нет слов, чтобы выразить восхищение этими героями, которых сняли с их обычных ежедневных постов, чтобы справиться с ситуацией и помочь нам чувствовать себя максимально комфортно в сложившихся обстоятельствах. Слов благодарности будет недостаточно, чтобы наградить их за заслуги.
Более того, некоторые люди из Виррала совместно оказывают поддержку. Они пожертвовали безумное количество вещей: от предметов для вязания и до записок с открытками. Все это тронуло сердца тех, кто здесь находился, заставило пролить слезы и принесло огромную радость. Словами невозможно выразить всю нашу благодарность им.
Любовь и сострадание, которые были проявлены к нам со стороны людей из Виррала и большего округа, удивительны. И мы не можем дождаться встречи с некоторыми из них, когда выберемся отсюда. Что касается моих личных чувств, то их трудно точно описать.
«Супруги полностью выздоровели. Оба теста показали отрицательный результат. Теперь все пациенты с положительным результатом на наличие вируса Covid-19, которые находились на лечении в больнице Пермаи в Джохор-Бару полностью выздоровели и были выписаны», – сообщил генеральный директор Министерства здравоохранения Малайзии и старший консультант по грудной, эндокринной и общей хирургии доктор Нур Хишам Абдулла.
Более подробно мужчина
Нур Хишам Абдуллах, врач:
Седьмой случай заражения был выявлен 27 января 2020 года. Состояние пациента ухудшилось из-за тяжелой гипоксии на третий день госпитализации. Рентгенография грудной клетки показала обострение пневмонии. 30 января ему начали давать лопинавир/ритонавир по две таблетки два раза в день. 3 февраля добавили озелтамивир, когда состояние ухудшилось и пришлось применить маску с высоким потоком кислорода 15 л/мин. На девятый день лечения отмечалось значительное улучшение, постепенно отпала необходимость кислородной маски. После двух тестов на Covid-19 пациент был выписан.
Восьмой случай заражения был выявлен у его жены. На момент обследования у неё не было симптомов, но они появились на второй день нахождения в больнице. Возникли сухой кашель и боль в горле, лихорадки не было. Рентгенограмма грудной клетки была чистой. Образец для выявления Covid-19, взятый 2 февраля 2020 года, был отрицательным. Несмотря на это, она приняла решение остаться в больнице, пока не выпишут её мужа. Мы повторно провели тестирование, когда её супруг полностью вылечился. Результат был отрицательным в двух случаях. Пара дала согласие на публикацию фотографий и видео с ними.
От всего сердца благодарю всех сотрудников Министерства здравоохранения.
Стоит упомянуть, что коронавирус затрагивает не только тех, кто оказался в непосредственной опасности.
Зейи Ян, 23-летний студент:
Я сопереживаю всем, кто сейчас заперт в городе. Они не могут пойти и купить необходимые продукты. Если им необходимо ехать в медицинские учреждения, то для них это будет сложно, потому что транспортное снабжение полностью прекращено. Я вижу здесь некую дилемму. Хочется сдержать размах вспышки заболевания, но также не хочется, чтобы люди, запертые в городе, страдали.
Элейн Чен, 24-летняя студентка:
Сяо Лян, 25-летний студент:
Я просто надеюсь, что когда настанет день, желательно скорее, когда страсти утихнут и кризис закончится, люди будут помнить всех врачей и медсестер, всех, кто погиб и многим пожертвовал.
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В начале января внимание всего мира привлёк коронавирус, который начал распространяться в Китае. За это время произошло много разных событий, очень многих прямо...
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