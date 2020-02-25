Горецкий РОВД предупредил пенсионеров

Источник материала: Горецкий вестник

Отдел внутренних дел райисполкома обращает внимание одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан на бдительность и внимательность при общении с незнакомыми либо малознакомыми людьми

Сотрудники рекомендуют не впускать в свое жилище незнакомцев, которые могут представляться работниками социальных служб, горгаза, РЭСа, не имеющих при себе документов, удостоверяющих их личность и занимаемую должность в вышеуказанных организациях. В случае плановой проверки технической исправности коммуникаций следует записать установочные данные посетителей, а также созвониться с руководителями данных предприятий и выяснить, работает ли у них такой человек. Если да, то интересуйтесь, в какой должности, узнайте цель его визита к вам.

В вечернее и ночное время нужно стараться избегать нахождения в безлюдных местах и там, где отсутствует освещение.

В случае совершения преступлений и правонарушений в отношении вас, пожилые граждане, либо иной информации о лицах, склонных к совершению правонарушений, необходимо незамедлительно обратиться за помощью по телефонам: 102, 5-88-85, 8(029)320-51-23, 8(029)746-09-51 (оперативно-дежурная служба РОВД).





Александр Барщевский, начальник ООПП Горецкого РОВД