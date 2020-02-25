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Невероятно! В Лунинецком районе задержали «бесправника» с 5,4 промилле алкоголя
25.02.2020 18:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
23 февраля около 20:30 часов инспекторы ДПС ОГАИ Лунинецкого РОВД несли службу по надзору за дорожным движением в агрогородке Велута. Их внимание привлек автомобиль «Ауди 80», водитель которого неадекватно вел себя на дороге, виляя из стороны в сторону.
По требованию правоохранителей 43-летний местный житель остановился. По визуальным признакам инспектор определил, что водитель находится в нетрезвом состоянии.
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23 февраля около 20:30 часов инспекторы ДПС ОГАИ Лунинецкого РОВД несли службу по надзору за дорожным движением в агрогородке Велута. Их внимание привлек...
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