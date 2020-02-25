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Невероятно! В Лунинецком районе задержали «бесправника» с 5,4 промилле алкоголя

25.02.2020 18:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

23 февраля около 20:30 часов инспекторы ДПС ОГАИ Лунинецкого РОВД несли службу по надзору за дорожным движением в агрогородке Велута. Их внимание привлек автомобиль «Ауди 80», водитель которого неадекватно вел себя на дороге, виляя из стороны в сторону.

Невероятно! В Лунинецком районе задержали «бесправника» с 5,4 промилле алкоголя

По требованию правоохранителей 43-летний местный житель остановился. По визуальным признакам инспектор определил, что водитель находится в нетрезвом состоянии.

Сотрудники Госавтоинспекции доставили водителя в Лунинецкую центральную районную больницу для прохождения медицинского освидетельствования: наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 5,4 (!) промилле.

В отношении водителя составлены административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и, не имея права управления.

 
 
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  23 февраля около 20:30 часов инспекторы ДПС ОГАИ Лунинецкого РОВД несли службу по надзору за дорожным движением в агрогородке Велута. Их внимание привлек...
 
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